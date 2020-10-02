Беларусь предложила провести Евразийский экономический форум в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Белорусская сторона выступила с предложением провести Евразийский экономический форум в Минске в декабре 2020 года, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на своей странице в Facebook.

Сегодня проходит заседании Совета Евразийского экономического союза.

"С большой долей вероятности заседание Евразийского межправсовета пройдет очно в Ереване 9 октября. Вице-премьеры только что обсудили этот вопрос на заседании Совета ЕЭК", - сообщила Малкина.

Она также отметила, что белорусская сторона предложила провести очно и Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске. Армения и Кыргызстан поддержали, две оставшиеся страны взяли паузу для проработки вопроса.

Как ранее сообщил Sputnik министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, вопрос о формате проведения межправсовета , заседание которого планируется 9 октября в Армении, будет рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Встреча глав правительств была ранее запланирована в Ереване в традиционном формате, не в режиме онлайн или видео-конференции. Вопрос формата возник в связи с тем, что в Армении введено военное положение.

По словам Слепнева, 9 октября премьеры должны окончательно определиться по оставшимся развилкам – например, по стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, а также принять целый ряд решений по компетенции торгового блока: поддержки экспорта, по трансграничной электронной торговле, по вопросам маркировки и другим.