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Беларусь предложила провести Евразийский экономический форум в Минске
02.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт - Sputnik. Белорусская сторона выступила с предложением провести Евразийский экономический форум в Минске в декабре 2020 года, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на своей странице в Facebook.
Сегодня проходит заседании Совета Евразийского экономического союза.
"С большой долей вероятности заседание Евразийского межправсовета пройдет очно в Ереване 9 октября. Вице-премьеры только что обсудили этот вопрос на заседании Совета ЕЭК", - сообщила Малкина.
Она также отметила, что белорусская сторона предложила провести очно и Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске. Армения и Кыргызстан поддержали, две оставшиеся страны взяли паузу для проработки вопроса.
Как ранее сообщил Sputnik министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев,
По словам Слепнева, 9 октября премьеры должны окончательно определиться по оставшимся развилкам – например, по стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, а также принять целый ряд решений по компетенции торгового блока: поддержки экспорта, по трансграничной электронной торговле,
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Также сегодня стало известно, что заседание Евразийского межправсовета пройдет очно в Ереване 9 октября.
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