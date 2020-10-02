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Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
02.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центре Минска на небольшом участке на пересечении улиц Шорной и Коллекторной уже практически достроен один из самых секретных домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке, но то, что объект будет сдан в срок, почти не вызывает сомнений.
В январе этого года недалеко от Немиги на пересечении ул. Шорной и Колллекторной
В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет
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В центре Минска на небольшом участке на пересечении улиц Шорной и Коллекторной уже практически достроен один из самых секретных домов столицы. До сих пор никто не...
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