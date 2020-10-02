Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет купить квартиру в новостройке. Сегодня получить более подробную информацию также не удалось. Остается только следить за развитием строительства на этом участке и узнавать, судя по всему, уже непосредственно у жильцов, каким образом им удалось приобрести здесь жилье.