ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

02.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В центре Минска на небольшом участке на пересечении улиц Шорной и Коллекторной уже практически достроен один из самых секретных домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке, но то, что объект будет сдан в срок, почти не вызывает сомнений.

Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

В январе этого года недалеко от Немиги на пересечении ул. Шорной и Колллекторной появился строительный забор. Паспорт объекта обозначил, что здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. Для нужд города тут же вырубили деревья расположенного здесь ранее небольшого сквера.

Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

Сейчас новостройка практически приняла свои окончательные очертания. Неожиданно оказалось, что это вполне стандартная высотка на 9-10 этажей.

Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет купить квартиру в новостройке. Сегодня получить более подробную информацию также не удалось. Остается только следить за развитием строительства на этом участке и узнавать, судя по всему, уже непосредственно у жильцов, каким образом им удалось приобрести здесь жилье.

Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска
Почти достроили за полгода. Как сейчас выглядит «секретный дом» в центре Минска

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Минска на небольшом участке на пересечении улиц Шорной и Коллекторной уже практически достроен один из самых секретных домов столицы. До сих пор никто не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Стало известно, какие самосвалы БЕЛАЗ надумал собирать в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика