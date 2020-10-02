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На торгах 2 октября рубль ослаб к доллару
02.10.2020 14:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 октября прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0131 — до 2,615 рубля.
Евро укрепился на BYN 0,014 — до 3,0681 рубля.
Российский рубль ослаб на BYN 0,017 — до 3,3479 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN 0,0131 - до 2,615 рубля.
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