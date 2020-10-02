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Премьер Беларуси: приход арабского инвестора – мощный сигнал для бизнеса

02.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. В Беларуси будет реализован большой инновационный инвестиционный проект, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе церемонии закладки капсулы в фундамент Национального выставочного центра, передает корреспондент Sputnik.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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"Экономика Беларуси нуждается в объекте, который сегодня будет заложен на этом месте. Давно наша страна нуждается в Национальном выставочном комплексе мирового уровня, где мы могли бы демонстрировать последние достижения своей страны", - отметил глава правительства.

По его словам, строительство Национального выставочного комплекса компанией Emaar Properties начало грандиозного проекта, который предложил глава арабской инвестиционной компании Мухаммедом аль-Аббаром.

Головченко рассказал, что в проекте заложена не только самая передовая архитектура мирового уровня, но и такие новации, как "умный город", университет искусственного интеллекта, современные социальные и культурные объекты.

"Приход такого знакового инвестора – это мощный сигнал для других инвесторов, которые присматриваются к белорусской экономике. Это, наверное, впервые в нашей истории мы имеем настолько знаковую фигуру в международном бизнесе", - констатировал премьер.

Качество жизни людей

В свою очередь, Мухаммед аль-Аббар рассказал, что компания Emaar Properties прежде, чем инвестировать в ту или иную страну смотрит на динамику экономики в ней и проводимую властями политику.

"Мы смотрим на перспективы экономики, смотрим на руководство страны. Очевидно, что Беларусь находится на правильном пути развития и имеет хорошие перспективы на будущее", - считает инвестор из ОАЭ.

По его словам, девелоперская компания, в том числе обратила внимание на экономическую политику и действующее законодательство.

Мухаммед аль-Аббар обратил внимание, что сейчас средства массовой информации сконцентрированы на ситуации, которая складывается в Беларуси. "Как люди, которые занимаются долгосрочными проектами, мы всегда смотрим на длительную перспективу", - добавил он.

"Мы занимаемся проектами продолжительностью в 7,10 и 15 лет. На протяжении такого времени экономические циклы (вверх или вниз) неизбежны", - констатировал он.

После чего добавил, что проекты, которые реализует в Беларуси девелоперская компания из Объединенных Арабских Эмиратов, будут ставить во главу угла качество человеческой жизни.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Крупная девелоперская компания из Объединенных Арабских Эмиратов планирует реализовать в республике большой инвестиционный проект, рассчитанный длительный...
 
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