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Курсы валют на выходные: доллар и евро подорожали в пятницу
02.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт - Sputnik. Доллар и евро прибавили больше копейки по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже перед выходными.
© Sputnik / Виктор Толочко
В начале недели белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. В среду и четверг ситуация изменилась, и рубль смог немного усилить позиции по отношению к американской и общеевропейской валюте. Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с подорожания доллара и евро и удешевления российского рубля. Эта тенденция сохранилась до их окончания.
По результатам торгов 2 октября Нацбанк установил на выходные следующие курсы валют:
По сравнению со вчерашним курсом, доллар подорожал на 0,5% или 0,0131 рубля, евро прибавил 0,46% или 0,014 рубля. При этом российский рубль стал дешевле на 0,51% и сбросил 0,017 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос.
Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам последних торгов на текущей неделе белорусский рубль сумел незначительно укрепиться только по отношению к российскому рублю.
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