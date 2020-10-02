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Курсы валют на выходные: доллар и евро подорожали в пятницу

02.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Доллар и евро прибавили больше копейки по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже перед выходными.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В начале недели белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. В среду и четверг ситуация изменилась, и рубль смог немного усилить позиции по отношению к американской и общеевропейской валюте. Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с подорожания доллара и евро и удешевления российского рубля. Эта тенденция сохранилась до их окончания.

По результатам торгов 2 октября Нацбанк установил на выходные следующие курсы валют:

  • 1 доллар - 2,615 рубля,
  • 1 евро - 3,0681 рубля,
  • 100 российских рублей - 3,3479 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, доллар подорожал на 0,5% или 0,0131 рубля, евро прибавил 0,46% или 0,014 рубля. При этом российский рубль стал дешевле на 0,51% и сбросил 0,017 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам последних торгов на текущей неделе белорусский рубль сумел незначительно укрепиться только по отношению к российскому рублю.
 
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