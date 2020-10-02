Тихановская: «Слишком много людей страдает из-за нерешительности властей»

Источник материала: Tut.by

Единственный выход из политического кризиса в Беларуси — это диалог, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время онлайн-брифинга.



Фото: Светлана Тихановская / Instagram

Экс-кандидат в президенты Беларуси считает, белорусы не смогут вернуться в состояние, в котором жили все эти годы. С началом холодов может поменяться формат выражения недовольства народом, но протестное движение вряд ли прекратится, считает Светлана Тихановская.

— В интересах Беларуси, чтобы этот диалог состоялся как можно скорее. Слишком много людей страдает из-за нерешительности властей, — заявила экс-кандидат в президенты Беларуси. — Наиболее вероятный сценарий — это переговоры на платформе ОБСЕ, куда входят страны, заинтересованные в [стабилизации] ситуации в Беларуси, и страны, чьих лидеров мы хотели бы видеть в качестве медиаторов.

Озвученный накануне список санкций ЕС — это только первый шаг со стороны демократических стран, считает член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси, КС будет рассматривать вопрос о том, чтобы предложить Евросоюзу расширить санкционный список.

— Если репрессии против белорусского общества не прекратятся, если не будут выпущены политические заключенные, если не будут назначены новые выборы, мы полагаем, что список лиц, в отношении которых введен санкционный режим, будет увеличиваться, — заявил Павел Латушко.

— Если руководители предприятий в Беларуси будут дальше репрессировать и увольнять своих сотрудников, это будет означать, что санкции могут быть введены и в отношении предприятий, которые торгуют с Европейским союзом, — добавила член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.

Латушко подчеркнул, что несмотря на отсутствие какой-либо реакции со стороны властей, Координационный совет все еще выступает за переговорный процесс и готов выступить посредником между обществом и белорусскими властями.

— Координационный совет неоднократно предлагал сесть за стол переговоров. Насколько мне известна официальная позиция Европейского союза, председательствующей Франции, руководителей Европейской комиссии, они неоднократно предлагали власти сесть за стол переговоров, — комментирует Павел Латушко.

Члены Координационного совета считают, что затягивание решения обострившихся в стране проблем скажется не только на ситуации с правами человека, но и на благосостоянии граждан. «Следующим триггером критической массы становится экономическая ситуация в нашей стране», — объясняет Латушко.

— Наша страна находится в сложной кризисной экономической ситуации. Власть не предпринимает никаких действий по выходу из этой ситуации. Обостряя отношения с Европейским союзом, с мировыми лидерами, со странами, которые являются важными рынками по продаже нашей продукции, привлечению финансовых ресурсов, она еще глубже загоняет экономическую ситуацию в кризисное положение, — говорит бывший гендиректор Купаловского театра и экс-дипломат.