Лукойл обсуждает с Белнефтехимом перевалку продукции через терминал в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. "Лукойл" обсуждает с "Белнефтехимом" перевалку продукции концерна через терминал в порту Высоцка, заявил гендиректор компании "Лукойл-Транс" Алексей Махнев.

"В настоящее время есть запрос от концерна "Белнефтехим" о перевалке его продукции через терминал "РПК-Высоцк". Сейчас идет обсуждение ассортимента, возможных объемов", - сказал глава российской компании в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в результате диалога будут выработаны точные условия перевалки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси, на экспорт при помощи российской инфраструктуры.

"По нашей оценке, использование по всей длине логистической цепочки, включая перевалку в российских портах, может быть более эффективно для наших партнеров, чем через сопредельные государства", - считает Махнев.

Белорусский интерес на Балтике

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил о заинтересованности в строительстве терминала в Усть-Луге.

"Мы сейчас очень много говорим и работаем над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга – это же Ленинградская область. Поэтому нам надо договориться во что бы то ни стало", – отметил глава государства.

По его словам, при этом вопрос стоит только в железнодорожных тарифах и перевалке в портах. Лукашенко добавил, что этот вопрос он "очень много времени" обсуждал на встрече с президентом России.

"Я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, скажем так, свой порт. Он загорелся этим вопросом", – подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь глава российского региона рассказал, что в Усть-Луге ведется строительство нескольких морских терминалов. Поэтому предпочтительнее было бы белорусской стороне войти в состав, подходящего ОАО.

"Самой недорогой терминал стоит от 2,5 миллиарда российских рублей (примерно 32,5 миллиона долларов – Sputnik), самый дорогой терминал – 25 миллиардов российских рублей (примерно 325 миллионов долларов - Sputnik). Поэтому нужно понимать, под какие грузы конкретно будет строиться терминал", – пояснил он.

Соглашение России и Беларуси

Лукашенко поручил белорусскому правительству рассмотреть варианты переориентации грузопотока на альтернативные маршруты после того, как официальный Вильнюс заявил о санкциях в отношении Минска.

В настоящее время Россия и Беларусь ведут переговоры о тарифах по грузопотоку.

Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня проходят через третьи страны, реализовывались через российские порты Санкт-Петербург и Усть-Лугу.

В России подчеркнули, что страны являются стратегическими партнерами, а РФ является основным поставщиком энергоресурсов для Беларуси.

Удар по Литве

Уход белорусских грузов из Литвы ударит в первую очередь по Клайпедскому морскому порту, так как на Беларусь приходится около трети всего грузопотока порта.

Грузы из Беларуси, которые перевозились по Литовской железной дороге в порт в 2019 году, составили 17,2 миллиона тонн, а из порта в Беларусь – 585 миллиона тонн.