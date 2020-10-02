Беларусь отзывает своих послов из Польши и Литвы «для консультаций»

Источник материала: Tut.by

Белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В виду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси.

Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

— Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру.

По словам Анатолия Глаза, данный шаг — вынужденный и прибегнуть к нему пришлось после «долгих призывов к благоразумию».

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