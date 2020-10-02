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Беларусь отзывает своих послов из Польши и Литвы «для консультаций»
02.10.2020 16:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
— В виду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси.
Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.
Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.
— Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру.
По словам Анатолия Глаза, данный шаг — вынужденный и прибегнуть к нему пришлось после «долгих призывов к благоразумию».
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В литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском - вместо 50 останется 18.
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