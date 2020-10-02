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Сербия, ОАЭ и Лукашенко. Как на окраине Минска дали старт стройке Национального выставочного центра
02.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава арабской Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар заложили капсулу в основу будущего Национального выставочного центра, с которого начнется возведение «
Накануне Александр Лукашенко встретился с Мухаммедом аль-Аббаром и обсудил среди прочего строительство в Минске «умного города». Сегодня на окраине Минска в чистом поле прошла символическая закладка капсулы в основу будущего комплекса. На этих мероприятиях арабского бизнесмена сопровождали премьер-министр Роман Головченко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.
Премьер заявил, что приход Emaar Properties в Беларусь — «это мощный сигнал для других инвесторов, которые присматриваются к белорусской экономике».
— Это, наверное, впервые в нашей истории мы имеем настолько знаковую фигуру международного бизнеса, — считает Головченко, который несколько лет отработал послом Беларуси в ОАЭ.
Чем известен Мухаммед аль-Аббар
Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.
Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.
В настоящее время идет работа над заключением инвестиционного договора с компанией из ОАЭ.
— Каких-то эксклюзивных привилегий не предусматривается. Это общие условия, которые и так достаточно привлекательные, — сказал Головченко.
Мухаммед аль-Аббар пояснил, что само строительство Национального выставочного комплекса может занять примерно 14−15 месяцев. Арабский бизнесмен признался, что ему «важно быть причастными к реализации проекта». Поэтому он строит под Минском «дом для себя и своей семьи».
Проект реализует компания «Эмирейтс Блю Скай», которая до начала 2020 года называлась «Зомекс Инвестмент», строила «Маяк Минска» и была под контролем сербских братьев Каричей. Решение о ребрендинге «
«Эмирейтс Блю Скай» владеют две кипрские компании «Элайва Трейдинг Лимитед» и «Озалко Холдинг Лимитед». На месте второй компании в 2008—2012 годах был кипрский офшор «Кэнфилдко», который
Стоит сказать, что это уже не первый крупный проект в Минске, где вместе упоминаются Сербия, ОАЭ и руководство Беларуси.
Возведением
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава арабской Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар заложили капсулу в фундамент будущего Национального выставочного центра
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