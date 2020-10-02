Сербия, ОАЭ и Лукашенко. Как на окраине Минска дали старт стройке Национального выставочного центра

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава арабской Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар заложили капсулу в основу будущего Национального выставочного центра, с которого начнется возведение « умного города » за 4 млрд долларов. Несмотря на то, что пока в районе пересечения Долгиновского тракта и МКАД лишь чистое поле , инвесторы уверены, что первый объект будет построен меньше чем за полтора года.



Роман Головченко (слева) и Мухаммед аль-Аббар. Фото: Александра Исаева

Накануне Александр Лукашенко встретился с Мухаммедом аль-Аббаром и обсудил среди прочего строительство в Минске «умного города». Сегодня на окраине Минска в чистом поле прошла символическая закладка капсулы в основу будущего комплекса. На этих мероприятиях арабского бизнесмена сопровождали премьер-министр Роман Головченко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.



Фото: Александра Исаева

Премьер заявил, что приход Emaar Properties в Беларусь — «это мощный сигнал для других инвесторов, которые присматриваются к белорусской экономике».

— Это, наверное, впервые в нашей истории мы имеем настолько знаковую фигуру международного бизнеса, — считает Головченко, который несколько лет отработал послом Беларуси в ОАЭ.

Чем известен Мухаммед аль-Аббар Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.

В настоящее время идет работа над заключением инвестиционного договора с компанией из ОАЭ.

— Каких-то эксклюзивных привилегий не предусматривается. Это общие условия, которые и так достаточно привлекательные, — сказал Головченко.

Мухаммед аль-Аббар пояснил, что само строительство Национального выставочного комплекса может занять примерно 14−15 месяцев. Арабский бизнесмен признался, что ему «важно быть причастными к реализации проекта». Поэтому он строит под Минском «дом для себя и своей семьи».



Фото: Александра Исаева

Проект реализует компания «Эмирейтс Блю Скай», которая до начала 2020 года называлась «Зомекс Инвестмент», строила «Маяк Минска» и была под контролем сербских братьев Каричей. Решение о ребрендинге « было принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компанию иностранных партнеров».





«Эмирейтс Блю Скай» владеют две кипрские компании «Элайва Трейдинг Лимитед» и «Озалко Холдинг Лимитед». На месте второй компании в 2008—2012 годах был кипрский офшор «Кэнфилдко», который связан с белорусским бизнесменом, депутатом Мингорсовета Игорем Русакевичем . В ту пору он работал заместителем директора белорусского офиса российский нефтегазовой компании «Итера», которая передала весь свой девелоперский бизнес под управление Каричей.

Стоит сказать, что это уже не первый крупный проект в Минске, где вместе упоминаются Сербия, ОАЭ и руководство Беларуси.

Возведением многофункционального центра на месте выставочного центра «БелЭкспо» и 2-й больницы на ул. Купалы в центре Минска занимается компания «КПИ Девелопмент». Мингорисполком заключил инвестиционный договор с компанией из ОАЭ Kopaonik Property Investment, которая входит в Royal Group. Этот холдинг контролируется семьей наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бин Заида аль-Нахайяна, который состоит в дружеских отношениях с Виктором Лукашенко. Название Kopaonik Property Investment созвучно с популярным курортом в Сербии, где бывал Лукашенко и где реализует проекты правящая семья Абу-Даби.