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Власти Беларуси рассчитывают получить первую часть российского кредита до конца года

02.10.2020 17:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: government.ru

— Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится, — сказал Головченко.

Россия обещала предоставить Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов в течение 2020−2021 годов. При этом в текущем году планировалось выделить 1 млрд, из которых 500 млн — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития на погашение долга перед «Газпромом» за поставленный газ, 500 млн — госкредит.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров по цене на газ на следующий год, Роман Головченко отметил, что они идут по графику.

— Министерство энергетики их ведет. Как только будут достигнуты договоренности, они будут предъявлены обществу. Настраиваемся, что до конца года удастся договориться. Пока все в плановом порядке, какого-то форс-мажора нет, — констатировал премьер-министр.

По его словам, российские партнеры занимают достаточно конструктивную позицию, поэтому никаких причин для затягивания переговоров нет.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что переговоры по цене на газ на 2021 год начнутся после уплаты долга.

 
 
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- Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены - поддержка...
 
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