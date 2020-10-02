МИД Литвы: мы не намерены отзывать посла из Беларуси и сокращать штат посольства

Источник материала: Tut.by

Литва не намерена отзывать своего посла в Беларуси для консультаций или сокращать штат посольства. Об этом заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.lt .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Линкявичюс заявил, что Литва воспринимает заявления белорусской стороны об отзыве посла с сожалением и разочарованием. По его словам, в последнее время контакты и так сведены к минимуму, Беларусь не хочет общаться с Западом, предпочитая разговаривать только с одной страной.

— Вот такая атака на дипломатические службы Литвы и Польши, такое предложение в пятницу вечером, (…) мы будем ждать следующих шагов. Решение об отзыве послов для консультаций принимает Министерство иностранных дел Литвы. У нас нет таких намерений.

Линкявичюс также сообщил, что Литва согласовала свои действия с Польшей.

— Их реакция будет похожей, — добавил он.

По словам главы литовской дипломатии, Служба внешних связей Евросоюза проинформирована о ситуации.

— Возможно, это тоже желание разделить наши ряды, потому что пока выделены только Литва и Польша, — отметил он.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что пока не собирается принимать ответные меры, так как не видит в этом смысла. Он повторил, что не рассматривает предложения Беларуси по сокращению штата посольства Литвы.

По словам Линкявичюса, сегодня главная цель — организовать диалог. И если на него не идут белорусские власти, то его надо выстраивать с тем, кто может на них повлиять.

— В первую очередь выделю Россию. Я знаю, что это пытаются делать главы других государств, которые имеют контакты с Россией. Прилагаются все усилия, но очевидно, что сокращение контактов, дипломатического представительства — это в первую очередь слабость, и уж точно не сила. Мы не считаем эти решения рациональными, — заявил Линкявичюс.

Белорусский МИД сегодня потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.