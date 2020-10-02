|
США ввели санкции в отношении 8 белорусов
02.10.2020 19:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Информация об этом
В санкционном списке оказались министр внутренних дел Юрий Караев, заместитель министра Александр Барсуков, заместитель министра и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Также в числе попавших под американские санкции значатся два члена ЦИК Беларуси: заместитель председателя Вадим Ипатов и секретарь Елена Дмухайло.
Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, в сообщении американского Министерства финансов не содержатся.
Напомним, 2 октября Евросоюз также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)