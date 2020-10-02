США ввели санкции в отношении 8 белорусов

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США.



Фото: Reuters

В санкционном списке оказались министр внутренних дел Юрий Караев, заместитель министра Александр Барсуков, заместитель министра и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Также в числе попавших под американские санкции значатся два члена ЦИК Беларуси: заместитель председателя Вадим Ипатов и секретарь Елена Дмухайло.

Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, в сообщении американского Министерства финансов не содержатся.

Напомним, 2 октября Евросоюз также опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции. В нем представители силовых ведомств: руководство МВД и КГБ, представители региональных милицейских структур, ОМОНа и СОБРа, а также полный состав Центризбиркома страны.