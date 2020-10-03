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Что поменять в Конституции? Депутаты просят присылать предложения и называют крайний срок
03.10.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работа по обновлению Конституции начата, в ней участвуют депутаты, гражданам Беларуси предлагают присылать свои предложения. Об этом
— Времени на раскачку немного, конец октября — дедлайн, когда парламентарии должны представить свои предложения и учесть интересы своих избирателей, — сказала в эфире автор сюжета.
— Любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа, — сказала Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. — И здесь важно понять, что уже сегодня истинные белорусы должны занять свою активную гражданскую позицию и принять участие в этой важной для нашей страны работе.
Ранее про новую Конституцию
Лукашенко также говорил, что допускает проведение досрочных президентских выборов после референдума по Конституции. «Если мы принимаем новую Конституцию, то надо прописать там выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы».
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Работа по обновлению Конституции начата, в ней участвуют депутаты, гражданам Беларуси предлагают присылать свои предложения.
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