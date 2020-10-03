Что поменять в Конституции? Депутаты просят присылать предложения и называют крайний срок

Источник материала: Tut.by

Работа по обновлению Конституции начата, в ней участвуют депутаты, гражданам Беларуси предлагают присылать свои предложения. Об этом сообщили в выпуске «Панорамы» на телеканале «Беларусь 1».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Времени на раскачку немного, конец октября — дедлайн, когда парламентарии должны представить свои предложения и учесть интересы своих избирателей, — сказала в эфире автор сюжета.

— Любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа, — сказала Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. — И здесь важно понять, что уже сегодня истинные белорусы должны занять свою активную гражданскую позицию и принять участие в этой важной для нашей страны работе.

Ранее про новую Конституцию говорил Александр Лукашенко. «Нужен крепкий лидер, который будет обладать полномочиями. Но, наверное, не теми, которыми обладает сейчас белорусский президент», — говорил он.

Лукашенко также говорил, что допускает проведение досрочных президентских выборов после референдума по Конституции. «Если мы принимаем новую Конституцию, то надо прописать там выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы».