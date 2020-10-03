Как не переплатить при выборе пола, мебели, плитки и сантехники? Идем в магазин вместе с дизайнером

Источник материала: realt.by

С началом любого ремонта открываются нюансы, которые могли быть незаметными на этапе подготовки. Надеясь сэкономить, нередко мы «платим дважды». Особенно велик шанс переплатить при покупке мебели, сантехники, кухни и так далее. Удастся ли нашим героям проекта Re:Монт не выйти за рамки намеченного бюджета и найти необходимую мебель из визуализации дизайнера в Минске – узнаете в очередной серии нашего YouTube-проекта Re:Монт.

Зачастую подобрать задуманные дизайнером материалы для ремонта в минских магазинах бывает очень сложно. Особенно если дизайн-проект отличается от «Белорусской Скандинавии». Либо за пол и плитку нестандартного цвета или матерела запросят втридорога. Удастся ли нашему дизайнеру подобрать необходимые материалы для ремонта, а хозяевам квартиры не выйти из рамок бюджета – смотрите в очередной серии проекта Re:Монт.

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