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Как не переплатить при выборе пола, мебели, плитки и сантехники? Идем в магазин вместе с дизайнером

03.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С началом любого ремонта открываются нюансы, которые могли быть незаметными на этапе подготовки. Надеясь сэкономить, нередко мы «платим дважды». Особенно велик шанс переплатить при покупке мебели, сантехники, кухни и так далее. Удастся ли нашим героям проекта Re:Монт не выйти за рамки намеченного бюджета и найти необходимую мебель из визуализации дизайнера в Минске – узнаете в очередной серии нашего YouTube-проекта Re:Монт.

Как не переплатить при выборе пола, мебели, плитки и сантехники? Идем в магазин вместе с дизайнером

Зачастую подобрать задуманные дизайнером материалы для ремонта в минских магазинах бывает очень сложно. Особенно если дизайн-проект отличается от «Белорусской Скандинавии». Либо за пол и плитку нестандартного цвета или матерела запросят втридорога.

Удастся ли нашему дизайнеру подобрать необходимые материалы для ремонта, а хозяевам квартиры не выйти из рамок бюджета – смотрите в очередной серии проекта Re:Монт.

Как не переплатить при выборе пола, мебели, плитки и сантехники? Идем в магазин вместе с дизайнером

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

1.10 – Все, что нужно знать про пол из пробки.

5.30 – Какая бывает пробка.

7.00 – Реально ли выбрать необходимый цвет пробки?

15.15 – Почему пробка лучше ламината?

16.25 – Нюансы укладки пробки.

27.50 – Проверяем пробку на прочность.

30.20 – Выбираем сантехнику.

46.15 – Выбираем диван.

54.55 – Выбираем плитку.

 
Теги: Минск
 
 
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С началом любого ремонта открываются нюансы, которые могли быть незаметными на этапе подготовки. Надеясь сэкономить, нередко мы «платим дважды». Особенно велик...
 
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