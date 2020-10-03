|
МИД: предложения по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению
03.10.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предложения МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши в Минске обязательны к исполнению. Об этом пишут
Это стало ответом на
Глава МИД Польши Збигнев Рау также написал, что Варшава пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси для консультаций.
Напомним, белорусский МИД 2 октября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это стало ответом на заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Литва не намерена отзывать своего посла в Беларуси для консультаций...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)