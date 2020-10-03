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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)

03.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1380 $/м2. Текущее значение является самым низким для «вторички» за последние 48 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.3% и составляет на данный момент 1316 $/м2.

Протесты

Сейчас на белорусском рынке недвижимости полная неизвестность. Вряд ли кто-то способен точно предсказать, что будет происходить дальше. Кризис неизбежен. Мало того, он уже наступил — кредитование свернуто, курс рубля скачет, инвестиционный климат испорчен. Чем все это может для нас закончится? Чтобы хоть на секунду себе представить возможный исход, давайте вспомним, к каким последствиям приводили неожиданные политические преобразования в схожих с нами странах постсоветского пространства.

Население

Согласно результатам переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года, на данный момент в Минске проживает порядка 2 миллионов 18 тысяч человек, Таким образом, прирост численности населения столицы за последнее десятилетие составил 181 тысячу человек.

Строительство

В Беларуси утвердили нормативы стоимости квадратного метра жилья на 1 января 2020 года.

В центре Минска на небольшом участке на пересечении улиц Шорной и Коллекторной уже практически достроен один из самых секретных домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке, но то, что объект будет сдан в срок, почти не вызывает сомнений.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)

УКС Центрального района Минска предложил к долевому строительству новые квартиры и машиноместа в многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской. Также застройщик предлагает квартиры от $ 520 за «квадрат» с отделкой военным и минским очередникам.

На продажу выставили еще 6 квартир в ЖК «Антоновский квартал» и 10 новых квартир в ЖК «Гранд Хаус».

Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске.

В Соколе появится новый квартал на 2300 жителей. А вот так строятся таунхаусы для многодетных в то же Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей.

Пострадавшим дольщикам «Тамбаза» предоставят субсидии на погашение кредитов на строительство жилья в ЖК «Аркадия».

Земля

30 октября с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. Все наделы находятся в пределах 25 километров от МКАД, на каждом есть незавершенное строение. Стартовые цены лотов варьируются от $ 4,6 тыс. до $ 57,3 тыс. В обзоре — акутальаня информация и фото. 

Туризм и отдых

В последнее время все чаще и чаще загородные дома и дачи гордо переименовываются в усадьбы и начинают принимать гостей. Хозяева резонно делают ставку на желание минчан уехать из шумной столицы и сдают в аренду такие желанные для горожан квадратные метры природы. Но каково это — быть владельцем агроусадьбы, что нужно сделать, чтобы аренда домика в сутки стоила от $150 и сколько сил и денег требуется, чтобы содержать комплекс в порядке? Обо всем этом мы поговорили с собственницей агроусадьбы «У Антила» Викторией Антиловской.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)

Инвестиции

В Минске построят «умный город» за 4 млрд евро. Инвестор — арабская компания Emaar Properties.

Регионы

В марте-мае на вторичном рынке жилья Гродно заметно снизилось количество сделок, что привело к падению цен на квартиры. Сегодня, оглядываясь назад, кажется, что в период разгара COVID-19 на рынке были еще «цветочки». С наступлением политического кризиса пришло новое обострение ситуации на «вторичке».

Посмотрите, какие квартиры можно арендовать в областных центрах от $ 80 до $ 380 в месяц.

В Могилеве ради нового «Виталюра» снесут два частных дома. А еще в Могилеве построят 24 дома на берегу Днепра. 

В Бресте обсуждают новую застройку на южной границе города. Частный сектор может пойти под снос.

Дачи и частные дома

В Заводском районе Минска за $ 35 тысяч продается половина дома. Несмотря на то, что сейчас объект выглядит непрезентабельно, риэлтер АН «Квартиры столицы» Александр Новик уверен, что это отличная заготовка под строительство комфортного и современного таунхауса. Подробнее об интересном объекте недвижимости — в статье.

Коммерческая недвижимость

В списке самых значимых коммерческих долгостроев Минска — четыре отеля, два торгово-развлекательных центра, три бизнес-центра. За последние два года этот список мало изменился — из него ушли только два бизнес-центра («Аякс» и «Футурис»). Realt.by посмотрел, как сейчас дела у остальных.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)

А вот тут можно почитать, как выживают уже построенные бизнес-центры в кризис.

В историческом центре Минска хотят построить общественный центр. Горожан приглашают обсудить проект.

МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске.

Месяц назад мы писали о судьбе возведенного, но так и не начавшего работу, торгового центра «ZARKO» в Гомеле. Тогда о том, что ждет долгострой, рассказал заместитель главы администрации Советского района Гомеля Сергей Корнеев. Он отметил, что весной торговый комплекс на Речицком проспекте обрел нового собственника и сейчас готовится к открытию. На днях стало известно, что сделка по продаже этого гомельского ТЦ была самой дорогой на региональном рынке коммерческой недвижимости Беларуси. А еще в Гомеле открылся ТРЦ КРИСТАLL.

В районе ул. Кабушкина и Шишкина в Минске возводится торговый комплекс. О том, каким он будет, рассказал заместитель главы администрации Заводского района.

Мингорисполком изъял участки у турецкого инвестора, где должен был появиться культурно-развлекательный комплекс.

Жилье и инфраструктура

Большинство многоэтажных жилых домов Минска, находящихся на обслуживании коммунальных служб, были построены более 35 лет назад. К примеру, в Заводском районе таких домов — 83% (825 из 992 строений), в Партизанском районе — 86%, в Советском — 91%, пишут «Минск-новости».

Дизайн и ремонт

В четвертом выпуске спецпроекта Realt.by и «А-100 Девелопмент» разбираемся, почему люди выбирают Новую Боровую. Необычные форматы квартир, яркая архитектура и безграничные возможности для дизайна. В новом эпизоде «Экология жилья с Новой Боровой» говорим с интерьерным дизайнером об уникальности популярного района.

Однако с началом любого ремонта открываются нюансы, которые могли быть незаметными на этапе подготовки. Надеясь сэкономить, нередко мы «платим дважды». Особенно велик шанс переплатить при покупке мебели, сантехники, кухни и так далее. Удастся ли нашим героям проекта Re:Монт не выйти за рамки намеченного бюджета и найти необходимую мебель из визуализации дизайнера в Минске — узнаете в очередной серии нашего YouTube-проекта.

ЖКХ

В Минске снова проблемы с водопроводом. Авария произошла в Советском районе Минска.

Офтоп

Под стражей остается один фигурант «дела «Белтяжмаша». Остальные — на свободе.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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