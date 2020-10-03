Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1380 $/м2. Текущее значение является самым низким для «вторички» за последние 48 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.3% и составляет на данный момент 1316 $/м2.

Протесты

Сейчас на белорусском рынке недвижимости полная неизвестность. Вряд ли кто-то способен точно предсказать, что будет происходить дальше. Кризис неизбежен. Мало того, он уже наступил — кредитование свернуто, курс рубля скачет, инвестиционный климат испорчен. Чем все это может для нас закончится? Чтобы хоть на секунду себе представить возможный исход, давайте вспомним , к каким последствиям приводили неожиданные политические преобразования в схожих с нами странах постсоветского пространства.

Население

Согласно результатам переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года, на данный момент в Минске проживает порядка 2 миллионов 18 тысяч человек, Таким образом, прирост численности населения столицы за последнее десятилетие составил 181 тысячу человек.

Строительство

В Беларуси утвердили нормативы стоимости квадратного метра жилья на 1 января 2020 года.