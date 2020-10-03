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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)
03.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Протесты
Сейчас на белорусском рынке недвижимости полная неизвестность. Вряд ли кто-то способен точно предсказать, что будет происходить дальше. Кризис неизбежен. Мало того, он уже наступил — кредитование свернуто, курс рубля скачет, инвестиционный климат испорчен. Чем все это может для нас закончится? Чтобы хоть на секунду себе представить возможный исход,
Население
Согласно результатам переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года, на данный момент в Минске проживает порядка 2 миллионов 18 тысяч человек, Таким образом,
Строительство
В Беларуси
В центре Минска на небольшом участке на пересечении улиц Шорной и Коллекторной уже практически достроен один из самых секретных домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке, но то, что объект будет сдан в срок,
УКС Центрального района Минска
На продажу выставили
Директор ОАО «МДК»
В Соколе
Пострадавшим дольщикам «Тамбаза»
Земля
30 октября с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. Все наделы находятся в пределах 25 километров от МКАД, на каждом есть незавершенное строение. Стартовые цены лотов варьируются от $ 4,6 тыс. до $ 57,3 тыс.
Туризм и отдых
В последнее время все чаще и чаще загородные дома и дачи гордо переименовываются в усадьбы и начинают принимать гостей. Хозяева резонно делают ставку на желание минчан уехать из шумной столицы и сдают в аренду такие желанные для горожан квадратные метры природы. Но каково это — быть владельцем агроусадьбы, что нужно сделать, чтобы аренда домика в сутки стоила от $150 и сколько сил и денег требуется, чтобы содержать комплекс в порядке? Обо всем этом мы
Инвестиции
В Минске
Регионы
В марте-мае на вторичном рынке жилья Гродно заметно снизилось количество сделок, что привело к падению цен на квартиры. Сегодня, оглядываясь назад, кажется, что в период разгара COVID-19 на рынке были еще «цветочки». С наступлением политического кризиса пришло
В Могилеве ради нового «Виталюра»
В Бресте обсуждают новую застройку на южной границе города. Частный сектор
Дачи и частные дома
В Заводском районе Минска за $ 35 тысяч продается половина дома. Несмотря на то, что сейчас объект выглядит непрезентабельно, риэлтер АН «Квартиры столицы» Александр Новик уверен, что это отличная заготовка под строительство комфортного и современного таунхауса. Подробнее об интересном объекте недвижимости —
Коммерческая недвижимость
В списке самых значимых коммерческих долгостроев Минска — четыре отеля, два торгово-развлекательных центра, три бизнес-центра. За последние два года этот список мало изменился — из него ушли только два бизнес-центра («Аякс» и «Футурис»). Realt.by
А
В историческом центре Минска
МАПИД
Месяц назад мы писали о судьбе возведенного, но так и не начавшего работу, торгового центра «ZARKO» в Гомеле. Тогда о том, что ждет долгострой, рассказал заместитель главы администрации Советского района Гомеля Сергей Корнеев. Он отметил, что весной торговый комплекс на Речицком проспекте обрел нового собственника и сейчас готовится к открытию. На днях стало известно, что сделка по продаже этого гомельского ТЦ
В районе ул. Кабушкина и Шишкина в Минске возводится торговый комплекс. О том, каким он будет,
Мингорисполком
Жилье и инфраструктура
Большинство многоэтажных жилых домов Минска, находящихся на обслуживании коммунальных служб, были построены
Дизайн и ремонт
В четвертом выпуске спецпроекта Realt.by и «А-100 Девелопмент» разбираемся, почему люди выбирают Новую Боровую. Необычные форматы квартир, яркая архитектура и безграничные возможности для дизайна. В новом эпизоде «Экология жилья с Новой Боровой»
Однако с началом любого ремонта открываются нюансы, которые могли быть незаметными на этапе подготовки. Надеясь сэкономить, нередко мы «платим дважды». Особенно велик шанс переплатить при покупке мебели, сантехники, кухни и так далее. Удастся ли нашим героям проекта Re:Монт не выйти за рамки намеченного бюджета и найти необходимую мебель из визуализации дизайнера в Минске — узнаете
ЖКХ
В Минске
Офтоп
Под стражей
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 сентября — 4 октября 2020 года)
Советы, как не переплатить при покупке пола, плитки, сантехники и мебели; рассказ о том, почему дизайн имеет важное значение для жизни; и секретный дом. Все самое...
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