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Головченко опроверг слова Семашко о кредите

03.10.2020 16:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский кредит еще не поступал в Беларусь. Первая его часть ожидается лишь после согласования всех документов, то есть - ближе к концу года.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко накануне. Он отметил, что Беларусь рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года.

«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», - отметил Головченко.

Напомним, что посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил 29 сентября о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также отметил, что на погашение долгов по газу эти деньги тратить не будут, для этого будет получен еще один кредит. Тоже у России.

14 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов).

 
 
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Российский кредит еще не поступал в Беларусь. Первая его часть ожидается лишь после согласования всех документов, то есть - ближе к концу года.
 
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