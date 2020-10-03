Головченко опроверг слова Семашко о кредите

Российский кредит еще не поступал в Беларусь. Первая его часть ожидается лишь после согласования всех документов, то есть - ближе к концу года.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко накануне. Он отметил, что Беларусь рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года.

«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», - отметил Головченко.

Напомним, что посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил 29 сентября о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также отметил, что на погашение долгов по газу эти деньги тратить не будут, для этого будет получен еще один кредит. Тоже у России.