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Головченко опроверг слова Семашко о кредите
03.10.2020 16:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российский кредит еще не поступал в Беларусь. Первая его часть ожидается лишь после согласования всех документов, то есть - ближе к концу года.
Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко накануне. Он отметил, что Беларусь рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года.
«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», - отметил Головченко.
Напомним, что посол Беларуси в России Владимир Семашко
14 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано
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Российский кредит еще не поступал в Беларусь. Первая его часть ожидается лишь после согласования всех документов, то есть - ближе к концу года.
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