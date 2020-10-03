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«Всегда руководствовался принципами гуманизма». Еще один белорусский дипломат ушел со службы
03.10.2020 17:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку, сообщают
Как сообщил на своей странице в соцсети консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев, в течение почти девяти лет на дипслужбе он старался служить стране и людям.
«В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу и старался во благо всего», — написал дипломат.
Своим принципом он назвал «Per aspera ad astra».
В настоящее время Гольцев готов рассмотреть предложения о работе («возможно, сфера туризма и гостеприимства и т.д.»).
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Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку.
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