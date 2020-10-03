«Всегда руководствовался принципами гуманизма». Еще один белорусский дипломат ушел со службы

Источник материала: Tut.by

Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку, сообщают naviny.media .

Как сообщил на своей странице в соцсети консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев, в течение почти девяти лет на дипслужбе он старался служить стране и людям.

«В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу и старался во благо всего», — написал дипломат.

Своим принципом он назвал «Per aspera ad astra».

В настоящее время Гольцев готов рассмотреть предложения о работе («возможно, сфера туризма и гостеприимства и т.д.»).