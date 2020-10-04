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МТС: персональные бонусы для абонентов будут действовать до конца октября
04.10.2020 13:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 31 октября. Клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в зависимости от тарифного плана.
Исходя из тарифного плана абонентам МТС доступен один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением необходимо отправить USSD-запрос.
Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 31 октября 2020 года.
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МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 31 октября. Клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или...
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