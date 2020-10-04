Боррель: решение Минска выслать дипломатов Литвы и Польши идет вразрез с логикой диалога

Источник материала: Tut.by

Решение властей Беларуси сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы после введения санкций ЕС в отношении этой страны «идет против логики диалога с Евросоюзом» и изолирует Минск. Такое мнение высказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в распространенном в воскресенье заявлении .



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«Требование Минска, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и существенно сократили свои дипмиссии в Беларуси, необоснованно и достойно сожаления. Оно идет против логики диалога и будет еще глубже изолировать власти в Минске», — заявил Боррель.

Он напомнил, что ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.

Напомним, белорусский МИД 2 октября потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.