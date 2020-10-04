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Глава МИД Литвы о требовании Минска отозвать часть дипломатов: Мы пока не получали ноту
04.10.2020 18:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Требование Минска от Литвы и Польши об отзыве части дипломатов из Беларуси не разрушит единство Евросоюза, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет
«Этот последний шаг — атака на посольства двух стран, с одной стороны, еще больше снижает возможности дипломатии, с другой — это попытки разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я слышал
По его словам, ЕС продолжит требовать от Минска свободных выборов, освобождения политзаключенных и прекращения насилия против протестующих граждан.
«Это не меняет позиции не только в вопросе единства, но и в вопросе нашего взгляда. (…) Всем, кроме уходящей власти в Минске, ясно, что диалог нужен, потому что иначе они не выйдут из тупика. Но они делают все, чтобы этого не допустить», — сказал Линкявичюс.
В субботу Минск заявил, что его призыв в пятницу сократить дипломатический состав посольств Литвы и Польши является обязательным. Кроме того, МИД Беларуси объявил об отзыве своих послов из Литвы и Польши для консультаций.
По словам Линкявичюса, Беларусь пока лишь устно сообщала о призывах, которые превратились в требования.
«Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Обычно отправляется нота и все четко излагается. (…) Мы пока ничего не получили», — прокомментировал министр.
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«Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет...
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