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Глава МИД Литвы о требовании Минска отозвать часть дипломатов: Мы пока не получали ноту

04.10.2020 18:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Требование Минска от Литвы и Польши об отзыве части дипломатов из Беларуси не разрушит единство Евросоюза, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет DELFI.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Этот последний шаг — атака на посольства двух стран, с одной стороны, еще больше снижает возможности дипломатии, с другой — это попытки разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я слышал заверения Жозепа Боррелля, что такие шаги нас не разделят», — сказал министр в воскресенье.

По его словам, ЕС продолжит требовать от Минска свободных выборов, освобождения политзаключенных и прекращения насилия против протестующих граждан.

«Это не меняет позиции не только в вопросе единства, но и в вопросе нашего взгляда. (…) Всем, кроме уходящей власти в Минске, ясно, что диалог нужен, потому что иначе они не выйдут из тупика. Но они делают все, чтобы этого не допустить», — сказал Линкявичюс.

В субботу Минск заявил, что его призыв в пятницу сократить дипломатический состав посольств Литвы и Польши является обязательным. Кроме того, МИД Беларуси объявил об отзыве своих послов из Литвы и Польши для консультаций.

По словам Линкявичюса, Беларусь пока лишь устно сообщала о призывах, которые превратились в требования.

«Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Обычно отправляется нота и все четко излагается. (…) Мы пока ничего не получили», — прокомментировал министр.

 
Теги: Минск
 
 
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«Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет...
 
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