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Лукашенко: Беларусь не поставляла Азербайджану и Армении военных грузов в последние полгода
04.10.2020 21:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Армении Армен Саркисян позвонил сегодня Александру Лукашенко. Они обсудили Нагорный Карабах и поставку вооружения, об этом рассказали в эфире
Отмечалось, что в разговоре президентом Армении был затронут вопрос о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан.
«В разговоре был дан четкий ответ на фейковую информацию — последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», — рассказали об ответе Лукашенко.
Напомним, в 2018 году Беларусь продала Азербайджану десять ракетных комплексов «Полонез». Но это далеко не все вооружение, которое Минск поставлял Баку.
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Отмечалось, что в разговоре президентом Армении был затронут вопрос о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан.
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