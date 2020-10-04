ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь не поставляла Азербайджану и Армении военных грузов в последние полгода

04.10.2020 21:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Армении Армен Саркисян позвонил сегодня Александру Лукашенко. Они обсудили Нагорный Карабах и поставку вооружения, об этом рассказали в эфире ОНТ.


Степанакерт, Нагорный Карабах. 2 октября 2020 года. Фото: Reuters

Отмечалось, что в разговоре президентом Армении был затронут вопрос о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан.

«В разговоре был дан четкий ответ на фейковую информацию — последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», — рассказали об ответе Лукашенко.

Напомним, в 2018 году Беларусь продала Азербайджану десять ракетных комплексов «Полонез». Но это далеко не все вооружение, которое Минск поставлял Баку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечалось, что в разговоре президентом Армении был затронут вопрос о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Литвы о требовании Минска отозвать часть дипломатов: Мы пока не получали ноту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика