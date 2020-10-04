Лукашенко: Беларусь не поставляла Азербайджану и Армении военных грузов в последние полгода

Источник материала: Tut.by

Президент Армении Армен Саркисян позвонил сегодня Александру Лукашенко. Они обсудили Нагорный Карабах и поставку вооружения, об этом рассказали в эфире ОНТ .



Степанакерт, Нагорный Карабах. 2 октября 2020 года. Фото: Reuters

Отмечалось, что в разговоре президентом Армении был затронут вопрос о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан.

«В разговоре был дан четкий ответ на фейковую информацию — последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», — рассказали об ответе Лукашенко.

Напомним, в 2018 году Беларусь продала Азербайджану десять ракетных комплексов «Полонез». Но это далеко не все вооружение, которое Минск поставлял Баку.