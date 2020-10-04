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Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

04.10.2020 21:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оппозиция Беларуси включила в свой санкционный список уже 700−800 человек, «ответственных за насилие в стране». Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала «Дождь» Анна Красулина — пресс-секретарь Светланы Тихановской.


Анна Красулина. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Красулиной, на встречах с представителями других стран Тихановская всегда говорит о том, чего оппозиция ждет от европейских лидеров и Евросоюза в целом. «Мы ожидаем, что они будут более решительны в том, чтобы озвучивать свою позицию, которая, как мы видим, достаточно консолидированная. Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввел. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьезно расти», — подчеркнула она.

«У нас в списке уже порядка 700−800 фамилий. Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить. В этот же список попадают те, кто фальсифицировал выборы. Должны быть приняты санкции, расширены серьезным образом», — сказала Красулина.

«Кроме того, на этих встречах всегда идет речь о том, чем европейские страны (и не только европейские) могут помочь будущей Беларуси. В частности, идет речь о помощи студентам, помощи в образовательном процессе, об инвестиционных пакетах, экономических реформах», — рассказала она.

Оппозиция рассчитывает, что зарубежные страны помогут инициировать диалог между белорусским народом и властями, добавила пресс-секретарь Тихановской. «Участвовать в этих переговорах мы не просим, — подчеркнула она. — Наоборот, требуем уважения суверенитета и настаиваем на том, что это внутренний вопрос Республики Беларусь».

Красулина также сообщила, что Тихановская встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 6 октября во второй половине дня, а 7 октября поедет в Братиславу на форум Globsec, посвященный вопросам европейской безопасности.

 
 
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«У нас в списке уже порядка 700−800 фамилий. Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут...
 
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