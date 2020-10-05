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Покупать или строить? Советы минчанина, который сам построил дом в Заславле
05.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство собственного дома – ответственный и сложный процесс, который не всегда завершается успехом. «Заброшки» и долгострои есть во всех деревнях, а риск пополнить их ряды в кризис сильно возрастает. Минчанин Сергей прошел все этапы строительства дома – от выбора участка до реализации проекта «под ключ». Сегодня
Почему стройка, а не покупка
– Мы с женой давно мечтали о собственном доме и изначально планировали именно покупку готового объекта. Но не сложилось. Объездили множество вариантов, и оказалось, что найти дом, который устроит по расположению, архитектурному решению и планировке, крайне сложно. К сожалению, в продаже очень мало интересных объектов, у многих коттеджей плохое техническое состояние, есть вопросы по качеству материалов и строительству. Поняли, что придется строиться самостоятельно. Тогда и пришлось вникнуть во все нюансы с головой.
Как выбрать участок
Сергей уверен: выбор участка – один из важнейших этапов строительства частного дома. Если проект коттеджа можно пересмотреть, а ремонт переделать, то ошибка на этапе земли может стоить владельцу очень дорого. Часто покупатели приобретают землю, не обращая внимания на грунты и состояние площадки, надеются на то, что в деревне вскоре появятся дороги и коммуникации, а шумные соседи съедут. Впоследствии это приводит к серьезному удорожанию проекта, ухудшению качества жизни, а иногда и невозможности строительства.
– Как и большинство участников земельных аукционов, я выбирал участок по нескольким критериям. Из стандартного – приближенность к Минску, хорошая доступность в плане дорог, коммуникации, красивая природа, ровный ландшафт. На поиски подходящего лота ушло достаточно много времени, в итоге с женой остановились на участке в новой части Заславля, в 12 километрах от МКАД.
– Что здесь понравилось? Во-первых, до Минска идет асфальтированная трасса, а дорога на автомобиле занимает не более 15 минут. Во-вторых, участок выделен в квартале новой коттеджной застройки, вокруг – современные дома, хорошие соседи, оборудованы детские площадки, проведены все коммуникации. В-третьих, прямо с участка виден гребной канал, в 200 метрах набережная Заславского водохранилища, в городе есть школы, сады, поликлиники. Похожих вариантов под Минском очень мало.
Сергей убежден, что успех строительства напрямую зависит от земли, поэтому выбор участка – один важнейших этапов стройки, компромиссов здесь быть не может.
– Я не советую покупать «кота в мешке». Перед тем, как участвовать в торгах, обязательно посетите деревню, посмотрите участок, пообщайтесь с соседями, съездите в исполком. Если есть сомнения, то лучше продолжить поиски. Спешка в вопросе покупки земли ни к чему хорошему не приводит. Загородная жизнь – это не только крыша надо головой, это атмосфера, природа, определенное комьюнити. Люди уезжают из города за уединением, тишиной и комфортом. Для достижения этих целей важно учесть все.
Участок Сергея – 15 соток, территория ровная, засеяна газоном. Дорожки вымощены тротуарной плиткой, выделены зона отдыха и барбекю, установлена уличная подсветка. Территория обнесена забором, въездные и гаражные ворота с единым брелком управления.
Выбор проекта
Второй ответственный шаг – проектирование. И одна из главных ошибок на этом этапе – дань моде. Если в 90-х люди возводили «замки» по 1000 «квадратов», многие из которых так и стоят недостроенными, а другие пустыми, то сейчас упор на минимализм и стандартные планировки. Однако, по мнению Сергея, усадебный дом типовым быть не должен, к частному жилью нужен индивидуальный подход.
– Свой дом я проектировал сам вместе с профессиональным архитектором, к каждой комнате подходил с трепетом. Думал о том, как мои дети будут смотреть из окна, где мы будем ужинать, как проводить вместе время, что нужно предусмотреть, чтобы жить было приятно и удобно. Я считаю, что это самое главное на этапе проектирования.
По мнению владельца, 350-450 «квадратов» – оптимальная площадь загородного дома для семьи из 4-5 человек и гаражом на 2 автомобиля. Проект предусматривает просторную гостиную с кухней, отапливаемый гараж, прачечную и гостевую комнату на первом уровне, а также 4 просторные спальни, библиотеку и несколько санузлов на втором. Высота потолков на обоих уровнях – 3 метра. Большинство комнат обращены на юго-восток и юго-запад.
– Некоторые не строят гараж и хранят автомобиль на участке или под навесом, но, на мой взгляд, если ты взялся за строительство частного дома, то гараж необходим. Это то, что ты не можешь позволить себе в квартире, но то, что повышает качество жизни за городом.
В доме огромные окна, атриум на всю высоту лестницы и просторные спальни (от 27 до 45 кв.м). Это сделано для того, чтобы в помещениях было много света и воздуха. В трёх спальнях оборудованы индивидуальные гардеробные, а в одной из них есть даже собственный санузел с окном.
– На этапе проектирования важно предусмотреть также расположение розеток. Лучше заранее знать, где будет стоять мебель, телевизор, техника. Мы не делали дизайн-проект дома, но предусмотрели все эти вещи под разные сценарии жизни. Так же советую поступить каждому, кто планирует строительство дома или ремонт в квартире.
Экология и безопасность
Дом Сергея продуман не только с точки зрения планировки, но и эксплуатации. Из «фишек» – встроенный пылесос, который имеет выводы в каждой из комнат, собственная подстанция для подзарядки электромобилей, система видеонаблюдения с возможностью удаленного контроля и ночным видением.
– Так как у нас маленькие дети, вопрос экологии был одним из ключевых. Чтобы минимизировать концентрацию пыли в воздухе, коттедж оборудован встроенным пылесосом. В каждой из комнат есть специальные отверстия, куда вставляется шланг, а вся пыль поступает в резервуар в котельной. Это удобно, практично и экологично.
Еще одно интересное решение – собственная станция для подзарядки электромобилей. В дом введен электрокабель на 50 кВт, который позволил установить в гараже две розетки для экспресс-зарядки авто. На сегодня для Беларуси это редкость. Со слов владельца, на полную подзарядку машины уходит примерно 3 часа. Если человек пользуется электротранспортом, то этот момент также по возможности стоит предусмотреть.
– Большинство людей выбирают загородный образ жизни в целях экологичности. В частном секторе чистый воздух, меньше шума, больше зелени. Это прекрасная база для строительства действительно «здорового» дома. Именно поэтому я не советую использовать в отделке пластик, сайдинг и прочее. Лучше установить качественные деревянные окна, продумать хорошую вентиляцию, сделать толстые стены, теплые полы, надежную крышу. Такой объект прослужит гораздо дольше и жить в нем куда приятней.
Строительство и продажа
На строительство дома в 445 квадратных метров у Сергея ушло 2 года. По мнению владельца, это средний срок, на который стоит ориентироваться, ввязываясь в стройку. Сейчас дом на финальной стадии – под чистовую отделку. Все стены и пол подготовлены, коммуникации разведены, установлены окна, двери, розетки и радиаторы. Однако с отделкой собственник не спешит, семью ждет переезд, а дом – новый владелец.
– К сожалению, пожить в новом доме нам так и не удалось. Мне предложили работу за границей, и теперь мы готовимся к переезду, а коттедж выставлен на продажу. Строительство остановили на этапе отделки, так как понимали, что будущий собственник захочет выбрать цвет стен или напольного покрытия под себя. Как покупатель загородного жилья в прошлом, я понимаю, что объект «под чистовую отделку» – лучший и достаточно редкий вариант для покупки. Ты не тратишь годы на строительство, можешь проверить качество, имеешь возможность сделать отделку под себя. Сегодня, на «низком» рынке, я бы рассматривал именно такой вариант, так как влезать в стройку в 2020 году достаточно рисковое предприятие.
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Строительство собственного дома – ответственный и сложный процесс, который не всегда завершается успехом. «Заброшки» и долгострои есть во всех деревнях, а риск...
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