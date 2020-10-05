Покупать или строить? Советы минчанина, который сам построил дом в Заславле

Выбор проекта

Второй ответственный шаг – проектирование. И одна из главных ошибок на этом этапе – дань моде. Если в 90-х люди возводили «замки» по 1000 «квадратов», многие из которых так и стоят недостроенными, а другие пустыми, то сейчас упор на минимализм и стандартные планировки. Однако, по мнению Сергея, усадебный дом типовым быть не должен, к частному жилью нужен индивидуальный подход.

– Свой дом я проектировал сам вместе с профессиональным архитектором, к каждой комнате подходил с трепетом. Думал о том, как мои дети будут смотреть из окна, где мы будем ужинать, как проводить вместе время, что нужно предусмотреть, чтобы жить было приятно и удобно. Я считаю, что это самое главное на этапе проектирования.

По мнению владельца, 350-450 «квадратов» – оптимальная площадь загородного дома для семьи из 4-5 человек и гаражом на 2 автомобиля. Проект предусматривает просторную гостиную с кухней, отапливаемый гараж, прачечную и гостевую комнату на первом уровне, а также 4 просторные спальни, библиотеку и несколько санузлов на втором. Высота потолков на обоих уровнях – 3 метра. Большинство комнат обращены на юго-восток и юго-запад.

– Некоторые не строят гараж и хранят автомобиль на участке или под навесом, но, на мой взгляд, если ты взялся за строительство частного дома, то гараж необходим. Это то, что ты не можешь позволить себе в квартире, но то, что повышает качество жизни за городом.