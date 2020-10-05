Новые лидеры: какие отрасли тянут экономику на своих плечах

Источник материала: Tut.by

Всего за десять лет структура белорусской экономики кардинально изменилась. Лидерами по экономической добавленной стоимости в последние три года становились отрасли, не связанные с промышленностью. Зато традиционные аутсайдеры сохраняют свои позиции. Сотрудники Центра социальных и экономических исследований CASE Belarus изучили эффективность белорусской экономики и роль отдельных отраслей за последнее десятилетие.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эффективность отраслей эксперты рассматривали через призму экономической добавленной стоимости (EVA — Economic Value Added). Чем выше показатель EVA в частном секторе, тем больше чистая прибыль и выше дивиденды компаний. Отрицательное значение говорит либо о том, что стоимость капитала выше, чем рентабельность, либо о том, что капитал направлялся на неокупаемые проекты. Динамику показателя по всей экономике эксперты представили в пересчете на средний курс доллара, чтобы учесть инфляционные изменения и стоимость белорусского рубля.

Самым успешным по показателю EVA был 2017 год

В долларовом эквиваленте показатель EVA по белорусской экономике развивался волнообразно. Самые значительные изменения произошли в 2013 и 2017 годах: в первом случае падение, а во втором — рост.

Падение экономической добавленной стоимости в 2013 году было вызвано значительным ростом инвестиций в основной капитал как в национальной валюте, так и в долларовом выражении (36% и 28% соответственно), при том, что средний прирост инвестиций за десятилетие составил в рублях 20,3%, а в долларах — минус 0,9%. Основными бенефициарами инвестиций в 2013 году были отрасли с доминированием крупных госпредприятий. Это снабжение электроэнергией, газом, паром (+188%), металлургическое производство (+141%), производство изделий из дерева и бумаги (+49%). Инвестиции в основном были связаны с масштабными программами модернизации этих отраслей общей стоимостью более 2,8 млрд евро. Можно предположить, что на рост инвестиций в секторах с доминированием частных фирм также повлияло снижение налога на прибыль в 2012 году с 24% до 18%, пишут авторы исследования.

Резкий рост экономической добавленной стоимости в 2017 году вызван увеличением операционной прибыли на 25% и 29% рублях и долларовом эквиваленте соответственно. Это был один из лучших годовых показателей за весь период. В среднем показатели роста операционной прибыли за 2011−2020 составили 14% в национальной валюте и минус 6% в долларовом эквиваленте.



Источник: исследование CASE Belarus

Замедление роста EVA в 2019 обусловлено ростом инвестиций на 15% и размером операционной прибыли на уровне прошлого года. В долларовом выражении операционная прибыль снизилась на 3%, при росте инвестиций на 12%. При этом стоимость капитала выросла в 2019 году с 9,1% до 9,3%.

В первой половине 2020 году средняя стоимость капитала выросла до 10%, а показатель EVA экономики Беларуси в рублевом выражении вырос на 6,6%. Однако этот рост в нацвалюте полностью нивелировался падением курса национальной валюты, в результате чего в долларовом выражении EVA снизился на 3% и продолжил общий тренд падения, начатый в 2018 году.

Какие отрасли вытягивают экономику

За последние 10 лет с точки зрения показателя EVA структура белорусской экономики стала более диверсифицированной, пишут эксперты CASE Belarus. Доля в экономической добавленной стоимости первой пятерки компаний в общей сумме экономической добавленной стоимости по стране снизилась c 70% до 40%. За последние 3 года лидерами становились отрасли, не связанные с промышленностью: в 2019 году это была отрасль «Информация и связь», в 2018-м «Транспортная деятельность и складирование», а в 2017-м «Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий». На диверсификацию повлияло и общее улучшение положения в экономике. Если в 2010 году количество отраслей, создавших отрицательную экономическую добавленную стоимость, составляло 9, то в 2019 — всего 2.

Выйти на первое место отрасли «Информация и связь» позволили созданные благоприятные условия для сектора IT. За 2015−2019 годы отрасль увеличила создаваемую экономическую добавленную стоимость по стране с 584 до 1,424 млн рублей.

По итогам всего десятилетия наиболее прибыльными и стабильными отраслями были производство химических продуктов и производство продуктов питания, напитков и табачных изделий. Они входили в тройку лидеров как в 2010, так и в 2019 годах.

Одним из лидеров по росту EVA за 10 лет авторы исследования называют отрасль «Транспортная деятельность», которая поднялась в рейтинге с 25 места в 2012 году до 1 места в 2018-м, создав 1,302 млн рублей добавленной стоимости.

Среди отраслей, которые оставались в нижней половине рейтинга на протяжении всего десятилетия, были образование, здравоохранение, социальные услуги, и операции с недвижимым имуществом. Фактически, эти отрасли не создают капитал, а хронически расходуют то, что было создано в других отраслях экономики, подчеркивают авторы исследования. Но если образование, здравоохранение и социальные услуги по объективным причинам существуют за счет государственной поддержки и субсидий, то остается открытым вопрос, почему среди аутсайдеров оказалась отрасль «Операции с недвижимостью». «Причиной могут быть и особенности статистического учета фирм в отрасли, и занижение прибыли по разным причинам, и относительно большая доля социального, служебного и ведомственного жилья, и льготирование кредитов на жилищное строительство, а также другие экономические особенности операций с недвижимостью в Беларуси», — говорится указано в исследовании.

Кто поможет скорей выйти из кризиса

Эксперты считают, что использование структурирования отраслей по экономической добавленной стоимости для экономической политики даст возможность отслеживать и приоритизировать развитие отраслей экономики в среднесрочной перспективе. Это позволит своевременно пересматривать систему преференций для различных отраслей. Например, в последнем десятилетии отрасль «Финансовая и страховая деятельность» не поднималась выше 22-й позиции по добавленной стоимости. Однако развитие финансового рынка, способно увеличить эффективность отрасли и аккумулировать дополнительный капитал для других секторов с высоким EVA.

Экономисты считают рациональным уход от масштабных государственных инвестпрограмм в отрасли, не создающие достаточной добавленной стоимости, за исключением социально значимых. Например, по созданной экономической добавленной стоимости в 2019 году отрасли «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Производство транспортных средств и оборудования» занимали 16 и 21 место соответственно, а в 2018-м — 16 и 22 место. В то же время в 2019 году они входили в пятерку самых инвестируемых отраслей, а в 2018-м — семерку.

Если программа восстановления экономики после эпидемии COVID-19 будет направлена на то, чтобы ключевую помощь получали отрасли из числа создающих наибольшую добавленную экономическую стоимость, приведет к увеличению деловой и экономической активности, считают эксперты CASE Belarus. «На наш взгляд, в ближайшее время приоритетное внимание стоит уделить таким секторам как: информация и связь, производство химических продуктов, производство продуктов питания, транспортная деятельность, оптовая, розничная торговля и ремонт автомобилей, производство машин и оборудования, а также строительство». Поддержка этих отраслей будет способствовать последующему росту экспортного потенциала, а также к стабильным и устойчивым поступлениям в бюджет, обусловив сбалансированный и интенсивный рост экономики.