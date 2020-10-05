Под угрозой. Кто из литовских бизнесменов вложил крупные деньги в белорусскую экономику

Источник материала: Tut.by

Литовские власти склоняются к тому, что ситуация в Беларуси представляет угрозу для присутствующего на рынке литовского бизнеса. Озабоченность безопасностью литовских инвесторов, работающих в Беларуси, выразил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.



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«Мы видим, что действует „традиционная“ для Беларуси схема, когда в компанию приходит белорусский аналог нашей Службы расследования финансовых преступлений и выясняет, смотрит, может, какие-то налоги не заплатили. Мы все понимаем, кто и с какой целью послал. Это беспокоит, поскольку там бизнеса немало, у него могут возникнуть проблемы», — заявил глава литовского правительства.

Заявление Саулюса Сквернялиса прозвучало после того, как ДФР КГК РБ распространил сообщение о возбуждении уголовного дела по подозрению о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении руководителей неназванной литовской компании. Якобы эта компания недоплатила в белорусский бюджет 2,9 млн рублей НДС и налога на прибыль от реализации цветных металлов. На имущество подозреваемых и активы компании был наложен арест с целью возмещения ущерба.

Завтра твоей страны изучило, какие крупные проекты с литовским капиталом могут стать объектами повышенного внимания белорусских правоохранителей на фоне обострения отношений Минска и Вильнюса.

На территории Беларуси работают сотни литовских компаний. Мы выделили десять наиболее значимых для белорусской экономики.

Могилевский деревообрабатывающий кластер

Самые значимые инвестиции литовцы сделали в деревообработку, создав в Могилеве настоящий деревообрабатывающий кластер. Он связан с именами владельцев компаний Vakaru medienos grupe Сигитаса Паулаускаса и SBA Furniture group Арунаса Марцинкявичуса.

Первый из них в 2013 году запустил здесь в эксплуатацию один из крупнейших в Восточной Европе комплексов («ВМГ Индустри») по выпуску древесно-стружечной плиты и корпусной мебели. Позже Vakaru medienos grupe в рамках своего белорусского бизнеса инвестировала еще в два завода — «СВУДС Экспорт» в Борисове и «ВМГ ВудАрт» в Витебске.

Второй литовский деревообработчик Арунас Марцинкявичус в том же 2013 году построил на территории СЭЗ «Могилев» фабрику «Мебелаин». Она специализируется на выпуске корпусной мебели для IKEA.

Одна из крупнейших розничных сетей и знаменитые заведения общепита

Литовский капитал присутствует в одной из крупнейших розничных сетей страны «Соседи» и в заведениях общественного питания «Пицца Темпо», «Васількі» и с недавних пор «Суши Весла».

У истоков этих известных бизнесов стояли Мариус Мацевичус, Арунас Папирас и Алма Яунцемене. В конце 1990-х и начале 2000-х годов они вместе с белорусскими партнерами начали инвестировать в несколько отраслей в Беларуси.

Лидирующий DIY-ритейлер

С 2007 года совладельцами крупнейшей в Беларуси сети магазинов товаров для строительства и дома «ОМА» являются Аугустинас и Артурас Ракаускасы.

Бизнес из 16 магазинов, в котором партнером литовских бизнесменов является финский ритейлер Kesko, приносит прибыль даже в условиях СOVID-19.

Перспективное фармпроизводство

Основным инвестором в одно из самых современных белорусских фармацевтических производств — бешенковичскую фабрику «Нативита» — является известный в Литве бизнесмен Гядиминас Жемялис и его Pharnasanta Group.

Его главным активом является работающее во многих странах мира авиасервисное предприятие Avia Solutions Group, а инвестиции в фармацевтику, в том числе на территории Беларуси, являются стремлением диверсифицировать бизнес. Специализацией «Нативиты» стала разработка и выпуск инновационных лекарств для лечения онкологических и других тяжелых заболеваний.

Биогазовый утилизатор

Многопрофильная Modus Group, созданная Кестутисом Мартинкенасом, начинала на белорусском рынке с дистрибуции автомобильной техники. В настоящее время ее главное направление — местная зеленая энергетика.

В Беларуси Modus Group в 2016 году ввела в эксплуатацию одну из крупнейших солнечных электростанций и вскоре стала одним из лидеров по развитию биогазовой энергетики. Проект по строительству сети биогазовых установок она начала реализовывать на базе сельхозпредприятий Управления делами президента Беларуси.

Главный конкурент Белкоопсоюза

Семейный бизнес литовцев Житкаускасов является одним из главных конкурентов системе Белкоопсоюза по сбору и экспорту даров белорусского леса.

Мощности их предприятия «АВИ В. Житкаускаса» расположены в Старых Дорогах, куда поступают со сборных пунктов грибы и ягоды. Там они проходят сортировку и первичную обработку и отправляются в Литву и другие страны Евросоюза. Бизнес существует с 1998 года.

Поставщик агропрома

Таутвидас Барштис, которому принадлежит один из крупнейших в Балтии производственно-торговых конгломератов по выпуску кормов и муки Kauno Grudai, работает на белорусском рынке через компанию «Белфидагро».

«Белфидагро» некоторое время использовала для производства кормовых добавок площади Краснознаменского комбикормового завода, а в последнее время сотрудничает с осиповичским филиалом Бобруйского комбината хлебопродуктов.

Личный ритейлер

В 2011 году акционеры крупнейшего балтийского ритейлера Maxima Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичусы начали личный проект на белорусском розничном рынке.

За это время в их управлении оказалось около 40 торговых объектов «Марцін», работающих в 18 городах Беларуси.

Перспективный мясопереработчик

Основной акционер Maxima и по факту самый богатый бизнесмен стран Балтии Нериюс Нумавичус тоже имеет бизнес в Беларуси.

В рамках инвестиционной группы NDX Energija в начале 2010-х годов он стал владельцем гродненского производителя паштетов «Квинфуд».