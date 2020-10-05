По какому курсу можно купить доллар, евро и российский рубль после выходных?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Доллар по курсу от 2,619 рубля, евро - от 3,07 рубля, российский рубль - от 3,357 белорусского рубля за сотню можно купить в столичных банках утром в понедельник, сообщает Sputnik.

На прошлой неделе рубль то укреплялся, то ослабевал по отношению к основным валютам корзины. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже перед выходными доллар и евро подорожали, а российский рубль немного подешевел.

В понедельник торги начались с укрепления белорусского рубля к доллару и евро и незначительного ослабления позиций по отношению к российскому рублю. До окончания торгов сложно точно сказать, какими будут итоговые курсы валют. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Так, доллар утром в понедельник по самому низкому курсу в 2,619 рубля продает Альфа-Банк. По 2,62 рубля доллар предлагает БСБ Банк и Паритетбанк. По 2,621 рубля американскую валюту реализуют в Банке "Решение", по 2,624 рубля - в Абсолютбанке. В других местах по Минску доллар можно найти по курсу от 2,625 до 2,662 рубля.

Лучший курс евро в 3,07 рубля установлен в некоторых обменниках Паритетбанка. БНБ-Банк, БСБ Банк, РРБ-Банк и Технобанк продают общеевропейскую валюту по 3, 075 рубля, Банк "Решение" - по 3,076 рубля. В остальных банках курс варьируется от 3,079 до 3,12 рубля.

Выгоднее всего купить российский рубль в отделениях Паритетбанка по 3,357 белорусского рубля за сотню. Курс в 3,358 белорусского рубля установил после выходных БТА Банк, в 3,36 - Беларусбанк, БСБ Банк и ТК Банк. Купить российскую валюту можно также по курсу от 3,363 до 3,45 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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