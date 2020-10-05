Что происходит в стране 5 октября

Источник материала: Tut.by

5 октября TUT.BY исполнилось 20 лет . Все это время мы освещаем все самые актуальные события в стране и мире. Сегодняшний день, несмотря на юбилей, не исключение. Главная новость утра — Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году.

Другие важные события читайте в нашем традиционном онлайне.