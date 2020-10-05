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Лукашенко заинтересовался грузопотоком через Литву и Латвию

05.10.2020 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял сегодня с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.

Глава государства, встречаясь с руководителем ведомства, сказал, что хотел бы оценить работу отечественной экономики сквозь призму работы таможенной службы.

© Sputnik / Игорь Зарембо
Лукойл обсуждает с Белнефтехимом перевалку продукции через терминал в РФ

"Вы понимаете, что таможня - это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики", - отметил Лукашенко. После чего поинтересовался у председателя ГТК, как работает ведомство в условиях пандемии и экономического кризиса.

При этом он спросил у Сенько о том, как складывается ситуация на границе с такими соседними государствами, как Польша, Литва, Латвия и Украина.

"Особенно, что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - считает Лукашенко.

Экспорт и импорт снижаются

После чего сразу напомнил, что в настоящее время обсуждается вопрос переориентации белорусского грузопотока из нефтепродуктов и калийных удобрений с балтийских республик на российский порт в Усть-Луге.

"Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого - наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве", - констатировал белорусский президент.

По его словам, подобные услуги данным перевозчикам можно оказывать и на белорусской территории, поэтому здесь важно видение решения данной проблемы со стороны ГТК.

В свою очередь Юрий Сенько рассказал, что белорусскую границу с балтийскими республиками, Польшей и Украиной пересек 71 миллионов товаров, что на 15% ниже прошлогоднего показателя за январь-август.

"На это повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%", - отметил глава ГТК.

По его мнению, эта тенденция затронула железную дорогу, в то время, как на автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе не изменилась. Только в начале пандемии наблюдалось снижение, но в настоящее время потоки восстанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава таможенного комитета отчитался перед главой государства об итогах работы, а также о ситуации, складывающейся на внешней границе Беларуси.
 
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