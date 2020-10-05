Защита Колесниковой: Ее действия направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности

Источник материала: Tut.by

Защитники Марии Колесниковой подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в Главное следственное управление Следственного комитета. Адвокаты настаивают: в действиях Колесниковой отсутствует состав преступления, в котором она обвиняется, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Защитники обращают внимание на то, что все выступления и заявления Марии находятся в свободном доступе в сети Интернет и, проанализировав их, можно убедиться в том, что ни одно из них не содержит призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

— Более того, в содержании публичных выступлений и заявлений Марией акцентируется внимание на множественные и неопровержимые факты грубейшего нарушения конституционных прав и свобод граждан Республики Беларусь иными лицами как до, так и после выборов президента, что как раз и составляет угрозу национальной безопасности Беларуси, — отмечают адвокаты.

По мнению защиты, из этого выходит, что действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Кроме того, как отмечают адвокаты, обвинение носит общий, не конкретный характер, что является нарушением уголовно-процессуального законодательства, затрудняет право Марии на защиту.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны . Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361.