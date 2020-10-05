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Защита Колесниковой: Ее действия направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности
05.10.2020 11:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защитники Марии Колесниковой подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в Главное следственное управление Следственного комитета. Адвокаты настаивают: в действиях Колесниковой отсутствует состав преступления, в котором она обвиняется,
Защитники обращают внимание на то, что все выступления и заявления Марии находятся в свободном доступе в сети Интернет и, проанализировав их, можно убедиться в том, что ни одно из них не содержит призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
— Более того, в содержании публичных выступлений и заявлений Марией акцентируется внимание на множественные и неопровержимые факты грубейшего нарушения конституционных прав и свобод граждан Республики Беларусь иными лицами как до, так и после выборов президента, что как раз и составляет угрозу национальной безопасности Беларуси, — отмечают адвокаты.
По мнению защиты, из этого выходит, что действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Кроме того, как отмечают адвокаты, обвинение носит общий, не конкретный характер, что является нарушением уголовно-процессуального законодательства, затрудняет право Марии на защиту.
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и
16 сентября следователи
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Защита Колесниковой: Ее действия направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности
Защитники Марии Колесниковой подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в Главное следственное управление Следственного комитета.
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