ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко намерен «взяться» за грузопоток из Литвы и Латвии

05.10.2020 12:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял 5 октября с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. На ней он спрогнозировал большие потери транзита через страну грузов из Литвы и Латвии, сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Лукашенко поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

— Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть, — отметил он.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга.

— Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого — наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы? — спросил он.

Юрий Сенько начал свой доклад со статистики по внешней торговле. По его словам, за январь — август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекло 71 млн т товаров. Это на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года.

— На это повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%, — отметил председатель ГТК. — В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но уже все потоки восстанавливаются.

Напомним, в ответ на санкции против белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко, он поручал своему правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов стран Балтии на российские. Прежде всего он заявил о намерении отказаться от использования Клайпеды для экспорта белорусской продукции.

Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин. В частности, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги в Ленинградской области.

25 сентября Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину построить терминал в Ленинградской области для перевалки белорусских грузов. На этот проект можно взять российский кредит, сэкономленный в ходе строительства Белорусской АЭС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял 5 октября с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. На ней он спрогнозировал большие потери транзита...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Защита Колесниковой: Ее действия направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика