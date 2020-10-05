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Расходы бюджета по итогам восьми месяцев на 1,5 млрд рублей превысили его доходы

05.10.2020 12:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расходы республиканского бюджета по итогам восьми месяцев на 1,5 млрд рублей превысили доходы, сообщает Минфин. Казна недополучает доходы от налога на прибыль и от внешнеэкономической деятельности.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Дефицит республиканского бюджета после сокращения в июле, стал увеличиваться. По итогам восьми месяцев он составил 1,5 млрд рублей. Дефицит бюджета за 2020 год, по информации министра финансов Юрия Селиверстова, может достичь 5 млрд рублей.

— Половина — это нефтяные потери, снижение пошлин, снижение экспорта нефтепродуктов. Плюс по налогу на прибыль и дивиденды более 2 млрд рублей недополучим. Но дефицит — это расчетное значение, вопрос, как его перекрыть. Ситуация известна, принят ряд мер по оптимизации бюджетных расходов. Пересмотрен ряд направлений, — сообщал Селиверстов.

Доходы республиканского бюджета по итогам января-августа составили 14,5 млрд рублей против 16,1 млрд рублей за тот же период 2019 года. Расходы бюджета за январь-августа составили 16,0 млрд рублей (в 2019 году — 13,1 млрд).

Доходов от налога на прибыль бюджет по-прежнему недосчитывается. По итогам восьми месяцев они составили всего 36,5% уточненного годового плана. Меньше плана складываются доходы от внешнеэкономической деятельности, они составили 2,3 млрд рублей, или 47,8% уточненного годового плана.

По данным на 1 сентября 2020 года задолженность по налогам и сборам составляла 147,9 млн рублей.

Поступления в Фонд соцзащиты населения составили 11,4 млрд рублей, его расходы были чуть меньше — 11,2 млрд рублей.

Доходы бюджета сектора госуправления, включающего республиканский и местные бюджеты и ФСЗН, за январь-август сложились в сумме 33,4 млрд рублей, а расходы — 34,9 млрд рублей.

Бюджет на 2021 год также будет дефицитным, сообщил накануне глава Минфина. Дефицит может составить не меньше 2% ВВП. «Это нормальная практика, чтобы не допустить волнообразного снижения либо расходов, либо выполнения каких-то обязательств», заявил Селиверстов.

 
 
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Дефицит республиканского бюджета после сокращения в июле, стал увеличиваться. По итогам восьми месяцев он составил 1,5 млрд рублей.
 
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