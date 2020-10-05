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МТС принимает предзаказы на планшет Huawei MatePad T10s

05.10.2020 13:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В МТС уже можно оформить предзаказ на планшет Huawei MatePad T10s. По 8 октября он будет предлагаться со скидкой около 10%. Старт продаж новинки состоится 9 октября.

Huawei MatePad T10s – отличный универсальный планшет для просмотра видео и фото, прослушивания музыки, общения в соцсетях, серфинга в интернете и других повседневных задач.

Новинка оснащена ярким 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей. Планшет выдает качественный и насыщенный звук с помощью двух высокоамплитудных динамиков и системы объемного звучания Huawei Histen 6.1. Усовершенствованная конструкция обеспечивает более высокую громкость и пониженный уровень искажений по сравнению с традиционными аудиосистемами.

Для защиты детей от нежелательного контента в планшете предусмотрен специальный детский режим – безопасное пространство для обучения и развлечений с расширенными настройками родительского контроля. Родители могут загружать туда фото и видео, настраивать доступ к другим приложениям и устанавливать ограничения по времени, чтобы определять, когда и сколько дети могут пользоваться планшетом или конкретными приложениями.

Для быстрой и удобной работы c интернетом в Huawei MatePad T10s предусмотрены модули Wi-Fi и LTE. Работает планшет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1, которая имеет ряд полезных функций, значительно повышающих комфорт повседневного использования. Для создания фото и видео предусмотрены камеры на 5 и 2 Мп. Мощная батарея емкостью 5100 мАч гарантирует длительное время автономной работы.

При оформлении предзаказа по 8 октября приобрести планшет Huawei MatePad T10s с 3/64 ГБ памяти можно будет со скидкой 70 рублей. Его стоимость с учетом скидки составит 629 рублей. Планшет также можно приобрести в рассрочку на год с ежемесячным платежом 57,18 рубля или на два года – за 29,08 рубля в месяц.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

 
 
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В МТС уже можно оформить предзаказ на планшет Huawei MatePad T10s. По 8 октября он будет предлагаться со скидкой около 10%. Старт продаж новинки состоится 9 октября.
 
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