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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

05.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.3% и составил 1376 $/м2. Квадратный метр на «вторичке» подешевел с конца марта уже на $100.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1315 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2. Это минимальное значение за последние 7 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 6 недель. На минувшей неделе на рынок выходили довольно дорогие квартиры, что смягчило снижение средней цены. В то же время средняя величина скидки выросла с $2000 до $2500.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.3%. Увеличилось предложение всех типов квартир за исключением 4-комнатных.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

Средний уровень цен на 1-комнатные квартиры опустился на 0.5%, «двушки» подешевели на 0.4%. Изменение цен на 3- и 4-комнатные квартиры было незначительным.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

Центральный район оказался единственным, где был зафиксирован рост цен на квартиры (+0.3%). Для Советского района неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снизились. Максимальные темпы снижения цен наблюдались в Ленинском районе (-0.6%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

Среди микрорайонов города преобладало снижение цен. Различия между частями города выглядят следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 804 $/м2 (-0.9%), Витебск — 634 $/м2 (без изменений), Гомель — 626 $/м2 (без изменений), Гродно — 720 $/м2 (без изменений), Могилев — 657 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 601 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 851 $/м2 (-1.2%), Молодечно — 759 $/м2 (-0.2%), Жодино — 713 $/м2 (-0.5%), Слуцк — 575 $/м2 (+0.5%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 28 сентября по 5 октября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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