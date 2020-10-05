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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года
05.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1315 $/м2.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 601 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 851 $/м2 (-1.2%), Молодечно — 759 $/м2 (-0.2%), Жодино — 713 $/м2 (-0.5%), Слуцк — 575 $/м2 (+0.5%).
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За неделю, с 28 сентября по 5 октября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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