Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 сентября - 5 октября 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.3% и составил 1376 $/м2. Квадратный метр на «вторичке» подешевел с конца марта уже на $100.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1315 $/м2.