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«Любимая» на чемоданах. Как у Беларуси перехватывают самый быстрорастущий сегмент экономики
05.10.2020 14:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всем хороша метафора про «любимую не отдают», широко используемая сторонниками Александра Лукашенко в телепропаганде и концертной деятельности, кроме того, что напрочь игнорирует наличие нескольких ипостасей той самой «любимой», которой скрутили руки и пихают в автозак. И как минимум одна из них, возможно, в последние годы самая любимая, сидит на чемоданах.
Встречи президента с ИТ-сообществом в последние годы обрели регулярность и хорошо устоявшийся сценарий. Айтишники бодро рапортуют о достижениях (и в отличие от большинства других отраслей не просят денег), Александр Лукашенко обещает им всестороннюю поддержку. Последний раз обещал весной 2019-го.
Айтишники не подвели. На фоне скромных результатов работы экономики Беларуси в прошлом году — прирост ВВП 1,2% — продолжился бурный рост ИТ-сферы, обеспечивший почти половину этого прироста, 0,5 процентных пунктов. Резиденты Парка увеличили экспорт на 55% до 2,195 млрд долларов, и это больше, чем Беларусь потратила за год на обслуживание внешнего долга (1,5 млрд долларов) или привлекла внешних займов (1,6 млрд).
Экспорт компаний ПВТ составил 21% от всего экспорта услуг страны, причем положительное сальдо ПВТ, 2 млрд долларов, фактически вытянуло сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси из глубокого минуса. Без ПВТ отрицательное сальдо страны (минус 243 млн долларов) было бы в 9 раз больше.
Но безусловная экономическая полезность новой фаворитки президента оказалась скомпрометирована не то чтобы политической неблагонадежностью, но некоторым вольнодумством, свойственным молодым, наглым и востребованным. Послевыборные протесты
Ответ властей был максимально жестким — несколько сотрудников PandaDoc оказались за решеткой. В итоге часть
Пока самая серьезная заявка на белорусских айтишников поступила
Алейников, legal lead, которому Украина дала статус советника вице-премьера — министра цифровой трансформации, уже представил IT-сообществу Украины
«Мы делали этот проект не как классический закон, а как классический стартап. Мы старались понять, в чем боль рынка, и искали ее решение. Мы просто перешагивали через „так нельзя“ и старались найти „как можно“. Некоторые решения могут показаться слишком смелыми, и, возможно, мы получим много критики в категории „такого никогда не было, и это никогда не получится“. Но у нас тут в хэдлайнерах проекта Министерство будущего, и мы не можем позволить себе делать реформу, оглядываясь постоянно на прошлое. Мы верим, что делаем правильные вещи. Мы верим, что получится все, если мы все будем верить и делать это все вместе. Один маленький шаг за другим. Концепция живая, гибкая и открыта для конструктивных дополнений», — написал Денис Алейников.
Кстати, первое отличие от белорусского проекта — обсуждение концепции проходит открыто.
Эксперты уже
Это — проект будущего, но за белорусские мозги и таланты взялись особо и прямо сейчас. Президент Украины Владимир Зеленский
Предпринимателям и специалистам в сфере ИТ и инноваций, а также членам их семей продлят срок временного пребывания, введут пилотный проект упрощенного оформления вида на жительство, упростят порядок получения разрешений на работу. Зеленский также дал поручение признавать белорусские документы, которые могут предъявить белорусские программисты.
Беларусь в борьбе за абстрактную «любимую» особо выделять айтишников, кажется, не спешит. А поскольку они не спешат каяться, есть вероятность, что власти решат выдать действительное за желаемое и заявить, мол, не больно вы и нужны были. Релоцируйтесь на здоровье. И вообще вы — ИТ-офшор, почти паразит. О том, что, несмотря на льготы, налоговые выплаты одного сотрудника ПВТ (подоходный налог, НДС и акцизы, уплачиваемые с потребления) превышают налоговые выплаты «среднего» работника в экономике в 4,74 раза, можно и не упоминать.
Впрочем, долго горевать экс-любимой, очевидно, не придется. А там как в песне: «Была тебе любимая, а стала мне жена». Оставшимся на Родине придется разделить судьбу ее экономики. И тут сценария два: закручивание гаек, раскулачивание, медленный рост со срывами в падение при любом внешнем катаклизме. Или... Но это уже совсем другая история.
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Всем хороша метафора про «любимую не отдают», широко используемая сторонниками Александра Лукашенко в телепропаганде и концертной деятельности, кроме того, что...
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