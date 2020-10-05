«Любимая» на чемоданах. Как у Беларуси перехватывают самый быстрорастущий сегмент экономики

Источник материала: Tut.by

Всем хороша метафора про «любимую не отдают», широко используемая сторонниками Александра Лукашенко в телепропаганде и концертной деятельности, кроме того, что напрочь игнорирует наличие нескольких ипостасей той самой «любимой», которой скрутили руки и пихают в автозак. И как минимум одна из них, возможно, в последние годы самая любимая, сидит на чемоданах.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая. Свою задачу формулирует как «увидеть интересное в важном и важное — в интересном». Жизненное кредо: масштабы личности определяются количеством идиотов, которым до нее есть дело. Так что личные наезды на тутбаевских форумах воспринимает как комплимент.

Встречи президента с ИТ-сообществом в последние годы обрели регулярность и хорошо устоявшийся сценарий. Айтишники бодро рапортуют о достижениях (и в отличие от большинства других отраслей не просят денег), Александр Лукашенко обещает им всестороннюю поддержку. Последний раз обещал весной 2019-го.

Айтишники не подвели. На фоне скромных результатов работы экономики Беларуси в прошлом году — прирост ВВП 1,2% — продолжился бурный рост ИТ-сферы, обеспечивший почти половину этого прироста, 0,5 процентных пунктов. Резиденты Парка увеличили экспорт на 55% до 2,195 млрд долларов, и это больше, чем Беларусь потратила за год на обслуживание внешнего долга (1,5 млрд долларов) или привлекла внешних займов (1,6 млрд).

Экспорт компаний ПВТ составил 21% от всего экспорта услуг страны, причем положительное сальдо ПВТ, 2 млрд долларов, фактически вытянуло сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси из глубокого минуса. Без ПВТ отрицательное сальдо страны (минус 243 млн долларов) было бы в 9 раз больше.

Но безусловная экономическая полезность новой фаворитки президента оказалась скомпрометирована не то чтобы политической неблагонадежностью, но некоторым вольнодумством, свойственным молодым, наглым и востребованным. Послевыборные протесты обрели «Голос» , крупные айтишники стали лидерами протестного движения в разных сегментах: Максим Богрецов — в Координационном совете, сооснователь крупной белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо — в проекте помощи уволившимся силовикам .

Ответ властей был максимально жестким — несколько сотрудников PandaDoc оказались за решеткой. В итоге часть решилась на релокацию одной из первых в отрасли. «Панды» выбрали Киев, Currency.com присматриваются к Вильнюсу, есть варианты в России, Латвии, Эстонии, Польше.



Фото: TUT.BY

Пока самая серьезная заявка на белорусских айтишников поступила от Украины . В начале сентября Владимир Зеленский подписал указ о создании благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в стране, анонсировав создание Diia City — глобального технологического хаба для айтишников со всего мира с налоговыми льготами. Помогать Украине развивать ИТ-сектор будет белорусский адвокат Денис Алейников, известный активным участием в разработке декрета № 8.

Алейников, legal lead, которому Украина дала статус советника вице-премьера — министра цифровой трансформации, уже представил IT-сообществу Украины Концепцию реформирования законодательства Украины в сферах, касающихся IT и создания в Украине глобального технологического хаба Diia City , подготовленную командой Минцифры в сотрудничестве с большим количеством прогрессивных людей — друзей IT.

«Мы делали этот проект не как классический закон, а как классический стартап. Мы старались понять, в чем боль рынка, и искали ее решение. Мы просто перешагивали через „так нельзя“ и старались найти „как можно“. Некоторые решения могут показаться слишком смелыми, и, возможно, мы получим много критики в категории „такого никогда не было, и это никогда не получится“. Но у нас тут в хэдлайнерах проекта Министерство будущего, и мы не можем позволить себе делать реформу, оглядываясь постоянно на прошлое. Мы верим, что делаем правильные вещи. Мы верим, что получится все, если мы все будем верить и делать это все вместе. Один маленький шаг за другим. Концепция живая, гибкая и открыта для конструктивных дополнений», — написал Денис Алейников.

Кстати, первое отличие от белорусского проекта — обсуждение концепции проходит открыто.

Эксперты уже оценили налоговую нагрузку , они в Украине должна быть примерно вдвое ниже. Не обошли соседи и весьма болезненный для белорусов в нынешних условиях вопрос гарантии защиты личности и собственности от вмешательства силовиков: ИТ-компания, резидент Дия-Сити, получит статус спецсубъекта в уголовном процессе. Уже разработаны соответствующие изменения в УПК.

Это — проект будущего, но за белорусские мозги и таланты взялись особо и прямо сейчас. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 о мерах по привлечению белорусских предпринимателей и высококвалифицированных специалистов.

Предпринимателям и специалистам в сфере ИТ и инноваций, а также членам их семей продлят срок временного пребывания, введут пилотный проект упрощенного оформления вида на жительство, упростят порядок получения разрешений на работу. Зеленский также дал поручение признавать белорусские документы, которые могут предъявить белорусские программисты. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Беларусь в борьбе за абстрактную «любимую» особо выделять айтишников, кажется, не спешит. А поскольку они не спешат каяться, есть вероятность, что власти решат выдать действительное за желаемое и заявить, мол, не больно вы и нужны были. Релоцируйтесь на здоровье. И вообще вы — ИТ-офшор, почти паразит. О том, что, несмотря на льготы, налоговые выплаты одного сотрудника ПВТ (подоходный налог, НДС и акцизы, уплачиваемые с потребления) превышают налоговые выплаты «среднего» работника в экономике в 4,74 раза, можно и не упоминать.

Впрочем, долго горевать экс-любимой, очевидно, не придется. А там как в песне: «Была тебе любимая, а стала мне жена». Оставшимся на Родине придется разделить судьбу ее экономики. И тут сценария два: закручивание гаек, раскулачивание, медленный рост со срывами в падение при любом внешнем катаклизме. Или... Но это уже совсем другая история.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции