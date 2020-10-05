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Свежие курсы после выходных: рубль ослаб к основным валютам корзины

05.10.2020 14:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По итогам торгов в пятницу доллар и евро подорожали, а российский рубль немного подешевел. В понедельник торги начались с укрепления белорусского рубля к доллару и евро и незначительного ослабления позиций по отношению к российскому рублю. К концу торгов ситуация изменилась и рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам корзины.

По итогам торгов 5 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6188 рубля,

1 евро - 3,0762 рубля,

100 российских рублей - 3,3493 белорусского рубля.

По сравнению с курсом, который действовал в выходные, доллар подорожал на 0,15% или 0,0038 рубля, евро прибавил 0,26% или 0,0081 рубля. Российский рубль вырос в понедельник всего на 0,04% или 0,0014 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам первых торгов на текущей неделе, доллар, евро и российский рубль незначительно подорожали.
 
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