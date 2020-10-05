Тихановская назначила Гриба и Лебедько представителями по конституционной реформе

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская продолжает формировать команду. Экс-кандидат в президенты назначила своих представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов. Ими стали Мечислав Гриб, Анатолий Лебедько и Алана Гебремариам, сообщает телеграм-канал экс-кандидата в президенты.



Мечислав Гриб. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.

Председателем комиссии является Мечислав Гриб, а координирует ее работу Анатолий Лебедько. Мечислав Гриб — заслуженный юрист РБ, председатель Верховного совета Беларуси XII созыва. Анатолий Лебедько — депутат Верховного совета Беларуси XII и XIII созывов, руководитель Центра «Европейский диалог».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета, экс-кандидат в депутаты седьмого созыва.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Своим старшим политическим советником Тихановская объявила Александра Добровольского. Добровольский — член Политсовета ОГП, директор Восточноевропейской школы политических исследований, депутат Верховного Совета СССР 1989−1991 и Верховного совета Беларуси XIII созыва.

Напомним, ранее Светлана Тихановская назначила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, экономиста Алеся Алехновича — представителем по экономическим реформам, журналиста Франака Вечерко — советником по международным вопросам.