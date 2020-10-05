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Тихановская назначила Гриба и Лебедько представителями по конституционной реформе
05.10.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская продолжает формировать команду. Экс-кандидат в президенты назначила своих представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов. Ими стали Мечислав Гриб, Анатолий Лебедько и Алана Гебремариам, сообщает
Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.
Председателем комиссии является Мечислав Гриб, а координирует ее работу Анатолий Лебедько. Мечислав Гриб — заслуженный юрист РБ, председатель Верховного совета Беларуси XII созыва. Анатолий Лебедько — депутат Верховного совета Беларуси XII и XIII созывов, руководитель Центра «Европейский диалог».
Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета,
Своим старшим политическим советником Тихановская объявила Александра Добровольского. Добровольский — член Политсовета ОГП, директор Восточноевропейской школы политических исследований, депутат Верховного Совета СССР 1989−1991 и Верховного совета Беларуси XIII созыва.
Напомним, ранее Светлана Тихановская
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У Тихановской уже есть представители по правам человека, по экономическим реформам и советник по международным вопросам.
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