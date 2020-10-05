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Тихановская назначила Гриба и Лебедько представителями по конституционной реформе

05.10.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская продолжает формировать команду. Экс-кандидат в президенты назначила своих представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов. Ими стали Мечислав Гриб, Анатолий Лебедько и Алана Гебремариам, сообщает телеграм-канал экс-кандидата в президенты.


Мечислав Гриб. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.

Председателем комиссии является Мечислав Гриб, а координирует ее работу Анатолий Лебедько. Мечислав Гриб — заслуженный юрист РБ, председатель Верховного совета Беларуси XII созыва. Анатолий Лебедько — депутат Верховного совета Беларуси XII и XIII созывов, руководитель Центра «Европейский диалог».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета, экс-кандидат в депутаты седьмого созыва.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Своим старшим политическим советником Тихановская объявила Александра Добровольского. Добровольский — член Политсовета ОГП, директор Восточноевропейской школы политических исследований, депутат Верховного Совета СССР 1989−1991 и Верховного совета Беларуси XIII созыва.

Напомним, ранее Светлана Тихановская назначила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, экономиста Алеся Алехновича — представителем по экономическим реформам, журналиста Франака Вечерко — советником по международным вопросам.

 
 
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У Тихановской уже есть представители по правам человека, по экономическим реформам и советник по международным вопросам.
 
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