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Топливные фильтры Bosch: 90 лет на защите двигателя
05.10.2020 16:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В этом году 90 лет исполняется изобретению, которое в свое время позволило решить проблему частых поломок двигателя и до сих пор продолжает защищать «сердце» автомобиля от неприятностей, вызванных примесями в топливе. Речь идет о топливном фильтре.
Сегодня мы делимся подборкой интересных фактов из биографии «юбиляра».
До тех пор, пока бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания остаются главной движущей силой на дорогах, не потеряют своей актуальности и топливные фильтры. Впрочем, даже с наступлением эры электрокаров, гибридов или авто с двигателем на водородных топливных элементах необходимость в фильтрах не исчезнет: каким бы ни было топливо будущего, оно должно быть чистым.
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В этом году 90 лет исполняется изобретению, которое в свое время позволило решить проблему частых поломок двигателя и до сих пор продолжает защищать «сердце»...
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