Топливные фильтры Bosch: 90 лет на защите двигателя

В этом году 90 лет исполняется изобретению, которое в свое время позволило решить проблему частых поломок двигателя и до сих пор продолжает защищать «сердце» автомобиля от неприятностей, вызванных примесями в топливе. Речь идет о топливном фильтре.

Сегодня мы делимся подборкой интересных фактов из биографии «юбиляра».

Первое эффективное решение проблемы грязного топлива предложила компания Bosch: именно она в 1930 году разработала технологию для защиты системы впрыска от нежелательных примесей. В первых топливных фильтрах материал, который помогал задерживать различные загрязняющие частицы, приходилось постоянно чистить и заменять. В 1936 году на смену ему пришла обработанная специальными составами фильтровальная бумага. Технология оказалась настолько эффективной, что с определенными доработками используется по сей день. А идея создания этого материала также принадлежит компании Bosch. Эффективность топливного фильтра определяется нормой сепарации частиц: соотношением числа частиц, задержанных фильтром, и общего числа частиц в тестовой жидкости. Для тестирования используется пыль пустыни Аризона. Ее состав и размер соответствуют стандарту испытаний SAE J726. Бензиновые фильтры Bosch могут удалять из топлива даже инородные частицы размером меньше 0,001 мм! Еще одним важным параметром является механическая устойчивость фильтрующего материала. Чтобы повысить влагостойкость и сопротивление разрыву, его пропитывают специальной смолой. Корпус топливного фильтра должен быть герметичным. Испытания на герметичность проводятся в вакуумной камере. В фильтр под давлением закачивают газ, а затем проверяют на наличие возможных утечек. Для наибольшей точности результатов применяется гелий: атомы этого газа имеют очень маленький размер, а потому он в состоянии обнаружить даже мельчайшие дефекты. Топливные фильтры надежно очищают топливо, отделяя не только твердые частицы, но и воду. Фильтр Bosch с водоотделением для дизельных топливных систем увидел свет в 1998 году. Способность фильтрующего материала к отделению частиц воды повышается за счет специальной формы в виде многоконечной звезды. Она же обеспечивает дополнительную прочность и позволяет обеспечить максимальную площадь фильтрующей поверхности при минимальной площади установки.

До тех пор, пока бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания остаются главной движущей силой на дорогах, не потеряют своей актуальности и топливные фильтры. Впрочем, даже с наступлением эры электрокаров, гибридов или авто с двигателем на водородных топливных элементах необходимость в фильтрах не исчезнет: каким бы ни было топливо будущего, оно должно быть чистым.