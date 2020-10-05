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Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

05.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

До открытия третьей линии метро осталось совсем немного: первые четыре станции нового направления уже готовы, сейчас проводится обкатка поездов. Мы побывали на всех четырех новых станциях и показываем, как выглядит минская подземка зеленолужской линии.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Первая очередь строительства третьей ветки состоит из 4 станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все станции уже полностью готовы, осталось лишь провести обкатку поездов.

Станция метро «Ковальская слобода»

Это станция сводчатого типа, на платформе нет колонн. Такого типа станции уже были в Минске — например, ст.м. «Парк Челюскинцев». Длина платформы 100 метров (рассчитана на пятивагонный состав). На выходах к перрону есть галереи проходы к лифтам, которые, в свою очередь, ведут прямо на платформу. Глубина станции — около 13 метров.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Основной мотив в оформлении станции — история деревни Ковали, которая когда-то давно располагалась на этом месте. Отсюда и множество кованых элементов в дизайне.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Станция метро «Вокзальная»

Здесь платформа разделена двумя рядами колонн. Основные цвета интерьера — черный и белый, но на потолке расположены светильники красного и белого цвета, которые символизируют железнодорожные пути. Весь поток света «стекается» к большому дереву дорог, которое установлено в начале платформы. 

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Траволаторы соединяют ст.м. «Вокзальную» и ст.м. «Площадь Ленина» — до этого траволаторы не использовались в минском метрополитене. Всего движущихся дорожек 7: четыре в одну сторону и три в другую.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Станция метро «Площадь Франтишка Богушевича» 

Эта станция, пожалуй, самая патриотичная из всех. В начале платформы установлена скульптура — ткацкий станок с цитатой Франтишка Богушевича. 

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Главная особенность этой станции — полное отсутствие лестниц. От платформы на переход ведет эскалатор. В центре платформы еще одна скульптура — книга с цитатой белорусского писателя.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Станция метро «Юбилейная»

Это самая глубокая станция из всех существующих в столичном метрополитене — глубина котлована около 28 метров. Войти на станцию «Юбилейная» можно будет через ст.м. «Фрунзенская» — отдельных входов на станции не предусмотрено. В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с «Фрунзенской», также установлены траволаторы. Один длиной 24 метра, а второй — 45 метров.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Основные цвета в оформлении — красный и белый, на потолке установлены круглые светильники с красивой подсветкой.

Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

 
Теги: Минск
 
 
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До открытия третьей линии метро осталось совсем немного: первые четыре станции нового направления уже готовы, сейчас проводится обкатка поездов. Мы побывали на...
 
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