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Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
05.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До открытия третьей линии метро осталось совсем немного: первые четыре станции нового направления уже готовы, сейчас проводится обкатка поездов. Мы побывали на всех четырех новых станциях и показываем, как выглядит минская подземка зеленолужской линии.
Первая очередь строительства третьей ветки состоит из 4 станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все станции уже полностью готовы, осталось лишь провести обкатку поездов.
Станция метро «Ковальская слобода»
Это станция сводчатого типа, на платформе нет колонн. Такого типа станции уже были в Минске — например, ст.м. «Парк Челюскинцев». Длина платформы 100 метров (рассчитана на пятивагонный состав). На выходах к перрону есть галереи — проходы к лифтам, которые, в свою очередь, ведут прямо на платформу. Глубина станции — около 13 метров.
Станция метро «Вокзальная»
Здесь платформа разделена двумя рядами колонн. Основные цвета интерьера — черный и белый, но на потолке расположены светильники красного и белого цвета, которые символизируют железнодорожные пути. Весь поток света «стекается» к большому дереву дорог, которое установлено в начале платформы.
Станция метро «Юбилейная»
Это самая глубокая станция из всех существующих в столичном метрополитене — глубина котлована около 28 метров. Войти на станцию «Юбилейная» можно будет через ст.м. «Фрунзенская» — отдельных входов на станции не предусмотрено. В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с «Фрунзенской», также установлены траволаторы. Один длиной 24 метра, а второй — 45 метров.
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Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)
До открытия третьей линии метро осталось совсем немного: первые четыре станции нового направления уже готовы, сейчас проводится обкатка поездов. Мы побывали на...
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