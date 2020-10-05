Новые четыре станции метро уже готовы. Как выглядит зеленолужская линия накануне открытия (большой фото- и видеорепортаж)

Станция метро «Юбилейная»

Это самая глубокая станция из всех существующих в столичном метрополитене — глубина котлована около 28 метров. Войти на станцию «Юбилейная» можно будет через ст.м. «Фрунзенская» — отдельных входов на станции не предусмотрено. В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с «Фрунзенской», также установлены траволаторы. Один длиной 24 метра, а второй — 45 метров.