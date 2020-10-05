Беларусь впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. ОАО "Белорусская калийная компания" впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути, сообщили в пресс-службе БКК.

Сегодня в Китай прибыли два судна, которые прошли через воды Северного-Ледовитого океана и затем через Берингов пролив, таким образом, они впервые доставили калийные удобрения по Северному морскому пути.

"Срок доставки груза на этих судах сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт", - уточнили в БКК.

При этом в белорусской компании особо подчеркнули, что новый маршрут поставок "вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы "Один пояс, один путь".