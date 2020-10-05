|
БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути
05.10.2020 18:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из порта Клайпеды в Китай 5 октября 2020 года впервые прибыли по Северному морскому пути (через воды Северного-Ледовитого океана и затем через Берингов пролив) два судна с белорусским хлористым калием, сообщила БКК.
Срок доставки груза на этих судах сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт, отмечают в компании.
«Этот смелый проект подчеркивает стремление БКК к постоянному повышению качества сервиса, но, кроме того, вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы «Один пояс, один путь», — говорится в сообщении.
Как ранее
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За почти 7 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны мира. Доля в мировом экспорте — более 20%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из порта Клайпеды в Китай 5 октября 2020 года впервые прибыли по Северному морскому пути (через воды Северного-Ледовитого океана и затем через Берингов пролив) два...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)