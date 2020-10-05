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БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути

05.10.2020 18:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из порта Клайпеды в Китай 5 октября 2020 года впервые прибыли по Северному морскому пути (через воды Северного-Ледовитого океана и затем через Берингов пролив) два судна с белорусским хлористым калием, сообщила БКК.


Фото: пресс-служба компании

Срок доставки груза на этих судах сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт, отмечают в компании.

«Этот смелый проект подчеркивает стремление БКК к постоянному повышению качества сервиса, но, кроме того, вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы «Один пояс, один путь», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) в апреле 2020 года заключили новый контракт по цене 220 долларов с поставками в 2020 году.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За почти 7 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны мира. Доля в мировом экспорте — более 20%.

 
 
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Из порта Клайпеды в Китай 5 октября 2020 года впервые прибыли по Северному морскому пути (через воды Северного-Ледовитого океана и затем через Берингов пролив) два...
 
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