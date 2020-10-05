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Литва отзывает для консультаций посла в Беларуси
05.10.2020 21:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Литвы все-таки отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Об этом
5 октября глава литовского МИД Линас Линкявичюс провел переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, главами МИД Польши и Германии Збигневом Рау и Хайко Маасом по поводу требования белорусской стороны о сокращении количества сотрудников в посольствах Литвы и Польши в Беларуси.
«Наша цель — максимально сохранить дипломатические контакты. Мы направили сообщение об этом белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов», — сказал Линкявичюс.
По его словам, такое решение принято совместно с польскими коллегами.
Линкявичюс заявил: пока не удалось достигнуть договоренности не сокращать дипломатический персонал, но если Беларусь и дальше будет настаивать, будут приняты «адекватные зеркальные меры».
МИД Литвы намерен продолжать координировать свои действия с Польшей и другими странами-членами ЕС.
Напомним, белорусский МИД 2 октября
Литва и Польша тогда
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МИД Литвы все-таки отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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