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Первая часть российского кредита может поступить в Беларусь в конце октября

06.10.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская сторона рассчитывает на получение первой части российского кредита уже к концу этого месяца. Таким образом, появилось уже три версии развития «кредитных событий».

О том, что кредит может поступить в Беларусь уже в конце этого месяца, рассказал глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь 1». 

«Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим в октябре даже. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне приемлемый для нас график», - заявил министр.

Он также дал понять, что новый кредит пойдет на рефинансирование долга перед Россией, что позволит Беларуси, которая, по словам главы Минфина, пострадала из-за пандемии, чувствовать себя более свободной в финансовом плане.

«Когда наши коллеги из РФ окажут нам в этом плане поддержку, и мы, по сути, долг перед ними рефинансируем, это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне», - отметил Селивестров.

Стоить напомнить, что на минувшей неделе о поступлении в Беларусь долгожданного кредитования высказывались два высокопоставленных чиновника. Первым о нем заговорил Владимир Семашко. Посол Беларуси в России Владимир Семашко во вторник 29 сентября сообщил о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также отметил, что на погашение долгов эти деньги тратить не будут. Таким образом, глава Минфина опроверг сразу два заявиления посла: и о поступлении денег, и о том, на что они пойдут.

3 октября премьер-министр Роман Головченко опроверг слова Семашко, заявив, что Беларусь рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года, «если ничего не случится».

14 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов).

 
 
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Белорусская сторона рассчитывает на получение первой части российского кредита уже к концу этого месяца. Таким образом, появилось уже три версии развития...
 
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