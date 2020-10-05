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Первая часть российского кредита может поступить в Беларусь в конце октября
06.10.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона рассчитывает на получение первой части российского кредита уже к концу этого месяца. Таким образом, появилось уже три версии развития «кредитных событий».
О том, что кредит может поступить в Беларусь уже в конце этого месяца, рассказал глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «
«Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим в октябре даже. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне приемлемый для нас график», - заявил министр.
Он также дал понять, что новый кредит пойдет на рефинансирование долга перед Россией, что позволит Беларуси, которая, по словам главы Минфина, пострадала из-за пандемии, чувствовать себя более свободной в финансовом плане.
«Когда наши коллеги из РФ окажут нам в этом плане поддержку, и мы, по сути, долг перед ними рефинансируем, это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне», - отметил Селивестров.
Стоить напомнить, что на минувшей неделе о поступлении в Беларусь долгожданного кредитования высказывались два высокопоставленных чиновника. Первым о нем заговорил Владимир Семашко. Посол Беларуси в России Владимир Семашко во вторник 29 сентября
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Белорусская сторона рассчитывает на получение первой части российского кредита уже к концу этого месяца. Таким образом, появилось уже три версии развития...
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