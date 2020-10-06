Глава МИД Польши: Мы приняли совместное решение отозвать для консультаций часть послов из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об отзыве «части послов, аккредитованных в Беларуси». Ранее МИД Литвы сообщил об отзыве своего посла из Минска.



Фото: Reuters

«Согласно с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — написал он в Twitter и поблагодарил Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой.

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны».

— Нам нужны каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь", — заявил министр.

При этом Рау не уточнил, какие именно послы и когда будут отозваны.

Ранее 5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Линкявичюс заявил, что решение принято совместно с польскими коллегами. По его словам, он провел переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, главами МИД Польши и Германии Збигневом Рау и Хайко Маасом по поводу требования белорусской стороны о сокращении количества сотрудников в посольствах Литвы и Польши в Беларуси.

Напомним, белорусский МИД 2 октября потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.

Литва и Польша тогда заявили , что не намерены отзывать своих послов в Беларуси для консультаций.