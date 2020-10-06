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Глава МИД Польши: Мы приняли совместное решение отозвать для консультаций часть послов из Беларуси
06.10.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об отзыве «части послов, аккредитованных в Беларуси». Ранее МИД Литвы сообщил об отзыве своего посла из Минска.
«Согласно с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», —
Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны».
— Нам нужны каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь", — заявил министр.
При этом Рау не уточнил, какие именно послы и когда будут отозваны.
Ранее 5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
Напомним, белорусский МИД 2 октября
Литва и Польша тогда
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«Согласно с Европейской службой внешних действий и странами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь»,...
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