Беларусь купит акции Международной финансовой корпорации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации (МФК), соответствующее постановление Совета министров №580 от 3 октября опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство постановило согласиться с предложением министерства финансов, согласованным министерством иностранных дел и министерством экономики, об дополнительной подписке на акции МФК. Согласно документу, одобрена подписка на 11 392 акции стоимостью по одной тысяче долларов каждая. Общая сумма закупки составит 11,39 миллиона долларов.

В постановлении говорится, что заниматься закупкой акций международной финансовой корпорации будет министерство финансов.

Международная финансовая корпорация - это международный финансовый институт, который входит в структуру Всемирного банка. Среди акционеров МФК - 184 страны, в том числе Беларусь.

Корпорация занимается предоставлением займов, инвестпроектами, разрабатывает структурированное финансирование и продукты по управлению рисками, а также проводит консультации в целях стимулирования роста бизнеса в развивающихся странах. МФК финансируется за счет взносов стран-акционеров, выпуска облигаций, а также доходов от своей деятельности.

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