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Стало известно, после чего отозвали посла Беларуси в Латвии и лишили дипломатического ранга

06.10.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший посол Беларуси в Латвии Василий Маркович был уволен со своего поста и лишен дипломатического ранга из-за того, что на встрече белорусского сообщества заявил о победе на президентских выборах Светланы Тихановской, сообщает латвийское издание DELFI.


Василий Маркович на встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом. Фото: пресс-служба посольства Беларуси в Латвии

«После президентских выборов Василий Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества и подтвердил, что «в Латвии Тихановская победила», — сообщает издание.

Во время президентских выборов в Беларуси белорусы могли проголосовать в четырех латвийских городах: в посольстве в Риге, в консульстве в Даугавпилсе, а в Лиепае и Вентспилсе были организованы выездные участки. Согласно официальным данным посольства Республики Беларусь, большинство рижан проголосовали за Тихановскую, а даугавпилчане — за Лукашенко. Тем не менее общая картина такова: почти 59% за Светлану Тихановскую и 34% — за Александра Лукашенко. В Риге за ходом выборов следили независимые наблюдатели.

Василий Маркович стал послом Беларуси в Латвии в 2018 году. Все это время он работал над подготовкой визита Александра Лукашенко в Латвию, который сначала отложили из-за пандемии, после президентских выборов и вовсе отменили, а самому Александру Лукашенко запретили въезд на территорию Латвии.

16 сентября Александр Лукашенко своим указом освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

 
 
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«После президентских выборов Василий Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества и подтвердил, что «в Латвии Тихановская победила», - сообщает...
 
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