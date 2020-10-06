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Стало известно, после чего отозвали посла Беларуси в Латвии и лишили дипломатического ранга
06.10.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший посол Беларуси в Латвии Василий Маркович был уволен со своего поста и лишен дипломатического ранга из-за того, что на встрече белорусского сообщества заявил о победе на президентских выборах Светланы Тихановской, сообщает латвийское издание
«После президентских выборов Василий Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества и подтвердил, что «в Латвии Тихановская победила», — сообщает издание.
Во время президентских выборов в Беларуси белорусы могли проголосовать в четырех латвийских городах: в посольстве в Риге, в консульстве в Даугавпилсе, а в Лиепае и Вентспилсе были организованы выездные участки. Согласно официальным данным посольства Республики Беларусь, большинство рижан проголосовали за Тихановскую, а даугавпилчане — за Лукашенко. Тем не менее общая картина такова: почти 59% за Светлану Тихановскую и 34% — за Александра Лукашенко. В Риге за ходом выборов следили независимые наблюдатели.
Василий Маркович стал послом Беларуси в Латвии в 2018 году. Все это время он работал над подготовкой визита Александра Лукашенко в Латвию, который сначала отложили из-за пандемии, после президентских выборов и
16 сентября Александр Лукашенко своим указом
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«После президентских выборов Василий Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества и подтвердил, что «в Латвии Тихановская победила», - сообщает...
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