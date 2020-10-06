Доллар и евро дорожают: какие курсы установили банки во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. В столичных обменниках во вторник можно найти доллар по курсу от 2,624 рубля, евро - от 3,089 рубля, российский рубль - от 3,35 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

В течение прошлой недели рубль то укреплялся, то ослабевал. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже перед выходными доллар и евро подорожали, а российский рубль немного подешевел. В понедельник белорусская валюта ослабла по отношению к трем основным валютам корзины.

Во вторник торги начались с ослабления белорусского рубля к доллару и евро и незначительного укрепления позиций по отношению к российскому рублю. До окончания торгов сложно точно сказать, какими будут итоговые курсы валют. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Доллар по самому выгодному курсу в 2,624 рубля можно купить во вторник в отделениях "Паритетбанка". По 2,625 рубля американскую валюту реализуют "БСБ Банк", "Технобанк" и Белгазпромбанк, по 2,627 рубля - "Идея банк", "Абсолютбанк" и "БТА Банк". В других обменниках курс доллара колеблется от 2,628 до 2,655 рубля.

Лучший курс евро в 3,089 рубля установил "МТБанк". По 3,09 рубля общеевропейскую валюту продают в Беларусбанке, "РРБ-Банке", "Технобанке" и "Банке ВТБ", по 3,094 - в "Банке "Решение" и "паритетбанке". Остальные банки торгуют евро по курсу от 3,095 до 3,123 рубля.

Российский рубль по самому низкому курсу в 3,35 белорусского рубля за сотню можно приобрести в обменниках Беларусбанка, "Банка "Решение", "БСБ Банка", "ТК Банка", банка "Дабрабыт" и "МТБанка". Курс в 3,355 белорусского рубля установлен в "БНБ-Банке" и "БТА Банке", в 3,358 белорусского рубля - в "Паритетбанке". В других местах по городу российскую валюту можно найти по курсу от 3,359 до 3,45 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.