Посол Польши и посол Литвы уехали из Беларуси, посол Германии уезжает сегодня

Источник материала: Tut.by

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь накануне вечером. Посол Германии Манфред Хутерер уезжает сегодня — он отозван для консультаций в Берлин. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.



Фото: Reuters

Вызов послов в свои столицы для консультаций связан с дипломатическим скандалом, разгоревшимся 2 октября, когда белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.

Литва и Польша сразу заявили , что не намерены отзывать своих послов в Беларуси для консультаций. Но 5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Следом за ним такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Рау у себя в твитере отметил , что «в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси». То есть речь идет не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС.

Ситуацию прокомментировали в Представительстве ЕС в Минске.



Послы стран ЕС у посольства Литвы в Минске. Фото: Представительство ЕС в Беларуси

— Патрабаванне ўладаў Беларусі, каб Польшча і Літва значна скарацілі сваю дыпламатычную прысутнасць у Мінску, выклікае шкадаванне і з’яўляецца контрпрадуктыўным. Літва і Польшча былі вымушаныя адклікаць сваіх амбасадараў для кансультацый. Такія спробы зрабіць мішэнню асобныя краіны Саюза не здолеюць парушыць наша адзінства. Усе краіны ЕС заклікаюць беларускія ўлады спыніць гвалт і рэпрэсіі, вызваліць усіх затрыманых мірных дэманстрантаў і палітычных зняволеных, паважаць свабоду СМІ і грамадзянскую супольнасць і пачаць усеагульны нацыянальны дыялог з мэтай забеспячэння суверэннай, незалежнай, дэмакратычнай і квітнеючай будучыні Беларусі, — говорится в заявлении Представительства ЕС.