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Посол Польши и посол Литвы уехали из Беларуси, посол Германии уезжает сегодня
06.10.2020 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь накануне вечером. Посол Германии Манфред Хутерер уезжает сегодня — он отозван для консультаций в Берлин. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
Вызов послов в свои столицы для консультаций связан с дипломатическим скандалом, разгоревшимся 2 октября, когда белорусский МИД
Литва и Польша сразу
Рау у себя в твитере
Ситуацию прокомментировали в Представительстве ЕС в Минске.
— Патрабаванне ўладаў Беларусі, каб Польшча і Літва значна скарацілі сваю дыпламатычную прысутнасць у Мінску, выклікае шкадаванне і з’яўляецца контрпрадуктыўным. Літва і Польшча былі вымушаныя адклікаць сваіх амбасадараў для кансультацый. Такія спробы зрабіць мішэнню асобныя краіны Саюза не здолеюць парушыць наша адзінства. Усе краіны ЕС заклікаюць беларускія ўлады спыніць гвалт і рэпрэсіі, вызваліць усіх затрыманых мірных дэманстрантаў і палітычных зняволеных, паважаць свабоду СМІ і грамадзянскую супольнасць і пачаць усеагульны нацыянальны дыялог з мэтай забеспячэння суверэннай, незалежнай, дэмакратычнай і квітнеючай будучыні Беларусі, — говорится в
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Вызов послов в свои столицы для консультаций связан с дипломатическим скандалом, разгоревшимся 2 октября, когда белорусский МИД потребовал у посольств Польши и...
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