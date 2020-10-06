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Крым направит Беларуси предложения по восстановлению сообщения
06.10.2020 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Крым направит Беларуси предложения по возобновлению авиа- и железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем, об этом сообщил спикер Госсовета республики Крым Владимир Константинов.
Ранее Константинов принял участие в онлайн-режиме в белорусско-российском
© Sputnik / Игорь Маслов
"Все регионы Российской Федерации заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому предлагаю подготовить предложения и вступить в переговоры – мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск-Симферополь, как авиационном, так и железнодорожном", - рассказал Константинов на заседании правительства Крыма во вторник.
Он отметил, что парламент Крыма направит предложения о межпарламентском сотрудничестве отдельным регионам Беларуси.
Прямое авиа- и железнодорожное сообщение Беларуси и Крыма было остановлено в 2014 году.
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Полуостров заинтересован в прямом авиационном и железнодорожном сообщении в направлении Минск – Симферополь.
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