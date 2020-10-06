Крым направит Беларуси предложения по восстановлению сообщения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Крым направит Беларуси предложения по возобновлению авиа- и железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем, об этом сообщил спикер Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

Ранее Константинов принял участие в онлайн-режиме в белорусско-российском Форуме регионов – он представлял Крым.

"Все регионы Российской Федерации заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому предлагаю подготовить предложения и вступить в переговоры – мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск-Симферополь, как авиационном, так и железнодорожном", - рассказал Константинов на заседании правительства Крыма во вторник.

Он отметил, что парламент Крыма направит предложения о межпарламентском сотрудничестве отдельным регионам Беларуси.

Прямое авиа- и железнодорожное сообщение Беларуси и Крыма было остановлено в 2014 году.

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