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Лукашенко поручил наладить в Беларуси выпуск картона: «Чего бы нам это ни стоило»

06.10.2020 13:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко заслушал доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

В сферу деревообрабатывающих предприятий и проекты в целлюлозно-бумажной отрасли направлены немалые финансовые ресурсы, заявил Лукашенко.

«Вложенные средства себя оправдывают, - считает официальный лидер Беларуси. - Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью».

Как отметил Александр Лукашенко, за восемь месяцев объем промышленного производства по концерну «Беллесбумпром» превысил уровень прошлого года примерно на 2,5-3%, выше оказались и показатели экспорта продукции.

Он отметил, что в Беларуси уже научились делать своего рода «полуфабрикат»: бумагу и целлюлозу. А теперь надо идти дальше, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку", - предложил Александр Лукашенко.

По словам главы Беларуси, основные работы в этом направлении должны быть проведены в следующем году. «Чего бы нам это ни стоило», - заявил он.

В 2016 году предприятия деревообработки были переданы в управление Банка развития, который объединил их в один холдинг. В 2017 году предприятия показали рентабельность в среднем 5,6%, однако произошло это одновременно с тем, что правительство предоставило им право не начислять амортизацию по основным фондам в 2017 году, а самым закредитованным – и в 2018 году.

 
 
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Александр Лукашенко заслушал доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
 
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